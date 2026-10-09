ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ Harly-Davidson Sprint 440, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ଡିଜାଇନ୍
ହାର୍ଲେ-ଡେଭିଡସନ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ କ୍ରୁଜର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Harley-Davidson Sprint 440ର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ କରି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ୍ ଦେଖାଇଛି ।
Published : October 9, 2026 at 6:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Harley-Davidson ଏହାର ଆଗାମୀ ନୂଆ ମଡେଲ୍ Harley-Davidson Sprint 440ର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରିଲିଜ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ହାର୍ଲେ କ୍ରୁଜର୍ ର ଏକ ଦମ୍ଦାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଟିଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାରଣ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ୍ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ ସହ ଆସୁଛି ।
Harley-Davidson Sprint 440ର କ୍ଲାସିକ୍ କ୍ରୁଜର୍ ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ନୂଆ Sprint 440ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଟ୍ରାକସନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରପର୍ ପାରମ୍ପରିକ ହାର୍ଲେ-ଡେଭିଡସନ କ୍ରୁଜର୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଟିଜର୍ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୋଲାକାର LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍, ବଡ଼ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ଗୋଲାକାର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁପ୍ଡ ସିଟ୍ (Scooped Seat) ଦିଆଯାଇଛି । ବାଇକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଏକ ମଜବୁତ ଏବଂ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହୁଇଲ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଓଭରଅଲ୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହାର ମୂଳ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ବେସ୍ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ନିର୍ମିତ ରୋଡଷ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଲୁକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ Harley Davidson X440 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ନୂଆ Sprint 440ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏହାର ରାଇଡିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ବା ବସିବା ଏବଂ ଚଲାଇବା ଶୈଳୀରେ କରାଯାଇଛି । X440 ମଡେଲ୍ର ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ 805 mm ରହିଥିବା ବେଳେ, ନୂଆ Sprint 440ରେ କମ୍ପାନୀ ସିଟ୍ ହାଇଟ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଳକ ଅତି ଆରାମରେ ବସି ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ପଛ ପଟକୁ ସାମାନ୍ୟ ବେଣ୍ଡ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାକ୍-ସୁଇପ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲମ୍ବା ରୁଟ୍ରେ କ୍ରୁଜିଂ କରିବା ସମୟରେ ରାଇଡର୍ସଙ୍କୁ କୌଣସି ଥକ୍କାପଣ ଦେବ ନାହିଁ । ବାଇକ୍ର ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ରିୟର ସବ୍ଫ୍ରେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ଲେଆଉଟ୍ X440 ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ 440cc ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ଯଦିଓ ହାର୍ଲେ-ଡେଭିଡସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା ହଟାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା X440 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମାନ 440cc ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-ଲିକ୍ୱିଡ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସାଧାରଣତଃ 27.4 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 38 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ । ରାଇଡିଂକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜିଂ ସ୍ପିଡ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହି ବାଇକ୍ର ମିଡ-ସେଟ୍ କିମ୍ବା ଫରୱାର୍ଡ-ସେଟ୍ ଫୁଟପେଗ୍ସ ପୋଜିସନିଂ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ଏକ Pure କ୍ରୁଜର୍ ବାହାନ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ।