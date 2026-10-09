ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ Harly-Davidson Sprint 440, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ଡିଜାଇନ୍

ହାର୍ଲେ-ଡେଭିଡସନ ଭାରତରେ ଏହାର ନୂଆ କ୍ରୁଜର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ Harley-Davidson Sprint 440ର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ କରି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ୍ ଦେଖାଇଛି ।

HARLEY DAVIDSON SPRINT 440 HARLEY DAVIDSON NEW BIKE HARLEY DAVIDSON X440 ହାର୍ଲେ ଡେଭିଡସନ HARLY DAVIDSON SPRINT 440 ଡିଜାଇନ୍
ଏହା X440 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମାନ 440cc ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-ଲିକ୍ୱିଡ୍ କୁଲ୍‌ଡ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । (ଫଟୋ: Instagram/motorcyclenews)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍‌ ବଜାରରେ ବାଇକ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍‌ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Harley-Davidson ଏହାର ଆଗାମୀ ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ Harley-Davidson Sprint 440ର ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍‌ ଟିଜର୍‌ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରିଲିଜ୍‌ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ହାର୍ଲେ କ୍ରୁଜର୍‌ ର ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଟିଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଇକ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କାରଣ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ୍ କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲ୍‌ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମିୟମ୍‌ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍‌ ଲୁକ୍‌ ସହ ଆସୁଛି ।

Harley-Davidson Sprint 440ର କ୍ଲାସିକ୍ କ୍ରୁଜର୍ ଡିଜାଇନ୍:

ଏହି ନୂଆ Sprint 440ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଟ୍ରାକସନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରପର୍ ପାରମ୍ପରିକ ହାର୍ଲେ-ଡେଭିଡସନ କ୍ରୁଜର୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଟିଜର୍ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୋଲାକାର LED ହେଡ୍‌ଲାଇଟ୍, ବଡ଼ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ଗୋଲାକାର ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁପ୍ଡ ସିଟ୍ (Scooped Seat) ଦିଆଯାଇଛି । ବାଇକ୍‌ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌କୁ ଏକ ମଜବୁତ ଏବଂ ବଡ଼ ସାଇଜ୍‌ର ହୁଇଲ୍ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଓଭରଅଲ୍ ରୋଡ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହାର ମୂଳ ଚେସିସ୍ ଏବଂ ବେସ୍ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ନିର୍ମିତ ରୋଡଷ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଲୁକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ ।

ହୋଣ୍ଡା ଲଞ୍ଚ କଲା ଦୁଇଟି ଦମଦାର ବାଇକ୍: କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ହେଭି ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍‌!

ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ Harley Davidson X440 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ନୂଆ Sprint 440ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏହାର ରାଇଡିଂ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ବା ବସିବା ଏବଂ ଚଲାଇବା ଶୈଳୀରେ କରାଯାଇଛି । X440 ମଡେଲ୍‌ର ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ 805 mm ରହିଥିବା ବେଳେ, ନୂଆ Sprint 440ରେ କମ୍ପାନୀ ସିଟ୍ ହାଇଟ୍‌କୁ ବହୁତ କମ୍ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଳକ ଅତି ଆରାମରେ ବସି ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ପଛ ପଟକୁ ସାମାନ୍ୟ ବେଣ୍ଡ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାକ୍-ସୁଇପ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲମ୍ବା ରୁଟ୍‌ରେ କ୍ରୁଜିଂ କରିବା ସମୟରେ ରାଇଡର୍ସଙ୍କୁ କୌଣସି ଥକ୍କାପଣ ଦେବ ନାହିଁ । ବାଇକ୍‌ର ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ରିୟର ସବ୍‌ଫ୍ରେମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ଲେଆଉଟ୍ X440 ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ 440cc ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:

ଯଦିଓ ହାର୍ଲେ-ଡେଭିଡସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା ହଟାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା X440 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମାନ 440cc ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-ଲିକ୍ୱିଡ୍ କୁଲ୍‌ଡ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସାଧାରଣତଃ 27.4 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 38 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ । ରାଇଡିଂକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜିଂ ସ୍ପିଡ୍‌କୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହି ବାଇକ୍‌ର ମିଡ-ସେଟ୍ କିମ୍ବା ଫରୱାର୍ଡ-ସେଟ୍ ଫୁଟପେଗ୍ସ ପୋଜିସନିଂ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ଏକ Pure କ୍ରୁଜର୍ ବାହାନ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ।

Triumph ଲଞ୍ଚ୍ କଲା 3ଟି ଶସ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇକ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

HARLEY DAVIDSON NEW BIKE
HARLEY DAVIDSON X440
ହାର୍ଲେ ଡେଭିଡସନ
HARLY DAVIDSON SPRINT 440 ଡିଜାଇନ୍
HARLEY DAVIDSON SPRINT 440

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.