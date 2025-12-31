ETV Bharat / technology

ସାବଧାନ ! ନୂଆବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ନାଁରେ WhatsAppରେ ସ୍କାମ୍‌, ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା

ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଜନଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା 'ନବବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ' ମେସେଜ ଆସୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ । ଖାଲି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ । କିପରି ଜାଣନ୍ତୁ...

Happy New Year 2026 Text Scam
ନୂଆବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ନାଁରେ WhatsAppରେ ସ୍କାମ୍‌, ଖାଲି ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା (ETV Bharat Via IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ବ 'ନବବର୍ଷ 2026'କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫ୍ରମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଧିକ ମେସେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ମେସେଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଦେଶ ସାରା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଏପରି ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି । ଏପରି ମେସେଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ତୁରନ୍ତ ହ୍ୟାକ୍‌ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ନୂଆବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି ସାଇବର ଠକମାନେ ଏପରି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ମେସେଜ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରିପାରନ୍ତି । ଏଣୁ ଠକମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ।

କେମିତି ଠକେଇ ହେଉଛି ?

ଏହି ଠକେଇ ସାଧାରଣତଃ WhatsApp ଭଳି ଆପ୍‌ରେ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ମେସେଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ "Happy New Year" ମେସେଜ୍‌ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ "NewYearGreeting.apk" ଭଳି କିଛି ନାଁ ସହିତ ଏକ ସଂଲଗ୍ନ APK ଫାଇଲ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କେତେକ ସମୟରେ ଇମୋଜି, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟେକ୍ସଟ୍ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବର ଏକ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଫଟୋ ସହିତ ଲୁଚାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ କ୍ଷତିହୀନ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଭାବରେ ଦେଖାଏ ।

ଠକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଛୁଟିଦିନର ମନୋଭାବକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମେସେଜ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ନକରି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି । ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପରେ ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପ୍‌କୁ Contacts, SMS, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ମାଲୱେରକୁ ନିଜକୁ ଏମ୍ବେଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କରେ ଠକେଇକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇସକୁ ଏକ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ।

ଥରେ ଉକ୍ତ ଫାଇଲ୍‌ ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ ହେବା ପରେ ଠକମାନେ ବ୍ୟାକଡୋର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରୋଜାନ ମାଧ୍ୟମରେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ, ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ OTP ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ବାହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରେରକମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ଉତ୍ସରୁ APKଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଡଲୋଡ୍ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସ୍କାନ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ମେସେଜ୍‌କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍‌ ହେବା ପରି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍‌କୁ ଅନ୍‌-ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା

  • ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏପରି ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ବସ୍ତ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରରୁ ଆସିପାରେ । କାରଣ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୟାକ୍‌ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ମେସେଜ୍‌ଟି ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ବସ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ଦ୍ବିତୀୟରେ ଏପରି ସନ୍ଦେହଜନକ ମେସେଜ୍‌ ଉପରେ ଆଦୌ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ APK ଫାଇଲ୍‌ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବିପଦ ଅଧିକ ରହିପାରେ । ଏହାସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନରେ APK ଆପ୍‌କୁ ସାଇଡଲୋଡ୍‌ (Sideload) ଅପସନକୁ ଆଦୌ Turn On କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଟର୍ଣ୍ଣ-ଅନ୍‌ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଫାଇଲ୍‌ Google Play Store ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଲୋଡ୍‌ ହୋଇପାରେ ।
  • ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ iPhone ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ APK ଫାଇଲ୍‌କୁ ନେଇ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆଇଫୋନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଅସାଧାରଣ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ ଓ ମେସେଜ୍‌ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାସହ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଖୋଲିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ବା ସମସ୍ୟାଭିତ୍ତିକ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: କେମିତି କଟିଲା ବର୍ଷ 2025; ଗୁଗଲ୍‌ ଫଟୋଜ୍‌ରେ ବନାନ୍ତୁ Recaps 2025

TAGGED:

NEW YEAR 2026 TEXT SCAM
SCAM ON WHATSAPP
ନୂଆବର୍ଷ 2026 ସ୍କାମ
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ସ୍କାମ୍‌
HAPPY NEW YEAR 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.