ହାଲୋୱିନ୍ ମୋଡରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା Tesla Model Y, ଭୂତ-ପ୍ରେତ ଥିମ୍ ସହିତ ମିଳିବ ସ୍ପୁକି Vibe
Haloween Mode Tesla Model Y: ଏହି ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍, ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଓ EMI ପାଇଁ ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 1, 2026 at 3:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେସ୍ଲା ନିଜର Model Y ଓ Model Y L ପାଇଁ ହାଲୋୱିନ୍ ମୋଡ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାକୁ ଓଭର ଦ ଏୟାର (Over The Air) ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଲିମିଟେଡ୍ ଭର୍ସନ ଅଟେ । ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟର କାର୍ରେ ଲାଇଟିଂ, ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ନିଜେ ଯାଇ ଏକ ନୂତନ ମେକ୍ ଓଭର ନେଇପାରିବ ।
ସ୍ପୁକି ଅନୁଭବ:
ଏହି ଅପଡେଟ୍ରେ କାର୍ର ଇନ୍-ଆପ୍ ଅବତାର ପାଇଁ ଏକ ଭୂତ-ଆଧାରିତ ଡିଜାଇନ୍, ହାଲୋୱିନ୍-ଆଧାରିତ ଲାଇଟ୍ ଶୋ’, ଋତୁକାଳୀନ ଭେହିକିଲ୍ ୱ୍ରାପ୍ (ଗାଡ଼ିର ସାଜସଜ୍ଜା) ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଆଦିର ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ନୂତନ ଟ୍ରିକ୍ ଓ ଟ୍ରିଟ୍ ମୋଡ୍ ରହିଛି । ଏହି ମୋଡ୍ରେ କେହି କାର୍ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଏହା ଭୂତିଆ ଶବ୍ଦ ଓ ଜଳୁଥିବା ଲିଭୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ଏକ ସ୍ପୁକି (Spooky) ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଏକ ଫଟୋବୁଥ୍ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆପଣ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହାଲୋୱିନ୍ ମୋଡରେ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ଫିଚର୍ ରହିଛି ।
ନୂଆ ଫିଚର୍:
ଟେସ୍ଲା ମଡେଲ୍ Y (Tesla Model Y) ର 'ହ୍ୟାଲୋୱିନ୍ ମୋଡ୍' (Halloween Mode), କମ୍ପାନୀର OTA (ଓଭର୍-ଦି-ଏୟାର୍) ସଫ୍ଟୱେର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେସ୍ଲା ଦୂରରୁ ହିଁ ନୂତନ ଫିଚର୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ । ଭାରତରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 'ଟେସ୍ଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର୍' (Tesla Experience Centers) ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପଡେଟ୍ର ଅନୁଭବ ନେଇପାରିବେ ।
କାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, ଟେସଲା ଏହାର 'ସ୍ୱିଚ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସେଭ୍ କାର୍ନିଭାଲ୍'କୁ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।
କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମାସିକ:
ଟେସଲାମଡେଲ Y କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ ୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ସାତ ବର୍ଷିଆ 'ଷ୍ଟେପ୍-ଅପ୍ ଇଏମ୍ଆଇ' (step-up EMI) ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଏଥିରେ ମାସିକ କିସ୍ତି ₹୩୯,୯୯୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଟେସଲାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ (ICE) ଥିବା ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ, ଏହି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକମାନେ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବାବଦରେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ।
ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ:
ଇନ୍ଧନ, ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ, ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ହେତୁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ । ମଡେଲ Yର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ପାର୍କ ପ୍ଲଗ୍ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ମଲ୍ଟି-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନର ସର୍ଭିସିଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡକୁ କ୍ଷୟ ହେବା କମ୍ କରେ । ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରେ ।