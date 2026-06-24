ଶେଷ ହେଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା! ଲଞ୍ଚ ହେଲା GTA 6; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ପ୍ରୀ-ବୁକିଂ?
ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ GTA 6ର ପ୍ରୀ-ଅର୍ଡର ଡେଟ୍ ସହ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏଡିସନର ଅଫିସିଆଲ ଦାମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
Published : June 24, 2026 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗେମିଂ ଦୁନିଆରେ ବିଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗେମ୍କୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ (Rockstar Games) ଅଫିସିଆଲି କନଫର୍ମ କରିଛି ଯେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଥେଫ୍ଟ ଅଟୋ 6 ଅର୍ଥାତ୍ GTA 6ର ପ୍ରୀ-ଅର୍ଡର ବୁକିଂ 25 ଜୁନ୍ ରାତି ମିଡ୍ନାଇଟ୍ରୁ ଲୋକାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଗେମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ବା ଦାମ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛି । ଗେମର୍ସମାନଙ୍କୁ GTA 6ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଡିସନ (Standard Edition) ପାଇଁ 79.99 ଡଲାର ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏଡିସନ (Ultimate Edition) ପାଇଁ 99.99 ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା PS5 ଏବଂ Xbox Series S/X ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।
ପ୍ରୀ-ବୁକିଂ ଅଫର୍ସ:
ରକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗେମ୍ସ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରୀ-ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ ଗେମ୍ର କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିଛି । ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏଡିସନ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜେସନ୍ ଏବଂ ଲୁସିଆଙ୍କ କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ସ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଭେହିକିଲ୍ସ, ଆଡଭାନ୍ସଡ ୱେପନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ସାମିଲ ରହିଛି ।
Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.— Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026
Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb
ଏହା ବ୍ୟତୀତ 20 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଗେମ୍ ପ୍ରୀ-ଅର୍ଡର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର୍ସଙ୍କୁ 'ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ୱାଇସ୍ ସିଟି ପ୍ୟାକ୍' (Vintage Vice City Pack) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୀ-ଅର୍ଡର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ GTA+ ର 1 ମାସର ଫ୍ରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଫିଜିକାଲ୍ କପିରେ ରହିବନି କୌଣସି ଡିସ୍କ:
ଏହି ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାର ଫିଜିକାଲ୍ କପି ବକ୍ସ ଭିତରେ କୌଣସି ସିଡି ବା ଡିସ୍କ (Disc) ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କୋଡ୍ (Digital download code) ଦିଆଯିବ ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ଗେମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାର 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 12 ନଭେମ୍ବର 2026ରୁ ହିଁ ଗେମ୍ ପ୍ରୀ-ଲୋଡିଂ (Pre-loading) କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, GTA 6 ଅଫିସିଆଲି 19 ନଭେମ୍ବର 2026 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଗେମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେସନ୍ ସହିତ 'ଲୁସିଆ' (Lucia) ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗେମିଂ ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ।