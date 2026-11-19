GTA 6: ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗେମ୍ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ବିପଦ
ଭାରତରେ GTA 6କୁ IARC 18+ ବ୍ୟାଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଅତ୍ୟଧିକ ହିଂସା, ନଗ୍ନତା ଏବଂ ଯୌନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ରହିଛି ।
Published : November 19, 2026 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ Rockstar ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ 'Grand Theft Auto VI' (GTA 6) ବଜାରକୁ ଆସିଯାଇଛି । ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଗେମର ମାନେ ପୁଣିଥରେ ଭାଇସ୍ ସିଟିକୁ ଫେରି ସେଠାରେ ଥିବା ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଲୁସିଆ କାମିନୋସ୍ ଏବଂ ଜେସନ୍ ଡୁଭାଲଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ । Sensor Towerର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଗେମ୍ 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ହାସଲ କରି 1 ବିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଆୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାକର ମୁତାବକ, ଗେମ୍ଟି 17 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କପି ବିକ୍ରି ସହ 1.65 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି ।
କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାବକ କାହିଁକି ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ?
ଏହି ଗେମକୁ ନେଇ ଥିବା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ GTA 6ର ଏକ କପି କିଣିଦେବାକୁ ଜିଦ୍ କରିପାରନ୍ତି । ନେକ୍ସଟ-ଜେନ୍ କନସୋଲ୍ ପାଇଁ PlayStation ଏବଂ Xbox ଷ୍ଟୋରରେ ଏହା କେବଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଭାରତରେ Blinkit ଏବଂ Zeptoରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗେମର ଫିଜିକାଲ୍ କେସଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଡିସ୍କ ବଦଳରେ କେବଳ ଗେମ୍ କୋଡ୍ ରହିଛି । ତେବେ କମ୍ ବୟସର ଗେମରଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଅପରାଧିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ:
GTA ସିରିଜ୍ର ଗେମ୍ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଆସିଥାଏ । ଏଗୁଡିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅପରାଧ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡି ଚୋରି, ଡକାୟତ, ଆକ୍ରମଣ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଅପହରଣ, ବଟି ଆଦାୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବଂ ସାମରିକ ଚୋରି ଭଳି ଅନେକ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବୟସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ନଗ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଅଂଶ ଅଟେ । GTA 6 ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନେ Rockstarର କାଳ୍ପନିକ ଫ୍ଲୋରିଡା ସହର ଲିଓନାଡର ଅପରାଧ ଜଗତ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କ’ଣ ରହିଛି ଏଜ୍ ରେଟିଂ?
ଭାରତରେ GTA 6କୁ IARC 18+ ବ୍ୟାଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଅତ୍ୟଧିକ ହିଂସା, ନଗ୍ନତା ଏବଂ ଯୌନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ଗେମକୁ ଆମେରିକାରେ ESRB Mature 17+ (M), ୟୁରୋପ ଓ ବ୍ରିଟେନରେ PEGI 18, ଜର୍ମାନୀରେ USK 18, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ R18+, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ R18, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ GRAC 19 ଏବଂ UAE ଓ ସାଉଦି ଆରବରେ 21+ ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ESRB ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ, ଯୌନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନଗ୍ନତା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା, ବୟସ୍କ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ M ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ GTA 6ର ଏଜ୍ ରେଟିଂ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚେତାବନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଗେମ୍ କେଉଁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।