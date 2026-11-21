ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 35,125 କୋଟି ରୋଜଗାର କରି ଇତିହାସ ରଚିଲା GTA 6
Rockstar Gamesର GTA 6 ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 3.79 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖି ହ୍ୟାକର୍ସ PC ମାଲୱେୟାର ଓ ଫିସିଂ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 21, 2026 at 4:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: GTA 6 ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ସବୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ବିକ୍ରି ମିଶାଇ ଏହା ପ୍ରାୟ 2.36 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିବ । କିନ୍ତୁ Rockstar Games ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନର ରିଟେଲ୍ ବିକ୍ରିରେ ଏହି ଗେମ୍ 3.79 ବିଲିୟନ ଡଲାର (ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 356,108,021,000) ଆୟ କରି ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଞ୍ଚ୍ ପାଲଟିଛି ।
2019 ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ Avengers: Endgame ଥିଏଟରରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 2.9 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ GTA 6 ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ 24.5 ମିଲିୟନ କପି ବିକ୍ରି ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, କମ୍ପାନୀ କେବଳ ପ୍ରି-ଅର୍ଡରରେ ହିଁ 32.5 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି । 13 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଗେମକୁ Metacriticରେ 99 ସ୍କୋର ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ପାଇଥିବା ଗେମ୍ ବନାଇଛି ।
PC ଗେମର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ; ମାଲୱେୟାର ଜାଲ ବିଛାଇଲେଣି ହ୍ୟାକର୍ସ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗେମ୍ କେବଳ PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S ଏବଂ Xbox One (Xbox Cloud Gaming ମାଧ୍ୟମରେ)ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହାର PC ଭର୍ସନ୍ 2027ର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାକର୍ସ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ PC ଗେମର୍ସଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ 'ClickFix' ନାମକ ଏକ ନୂଆ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଯେହେତୁ Google Search କଲେ PC ଭର୍ସନ୍ ଆସିନଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ହ୍ୟାକର୍ସ ଏକ ନକଲି PC କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ Xbox କିମ୍ବା PlayStation କନସୋଲରୁ ନିଜ PCରେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରି ଖେଳିପାରିବେ । ଏହି ଜାଲରେ ଫସାଇ ସେମାନେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ କିବୋର୍ଡରେ Win+R ଦବାଇ ଏକ PowerShell କମାଣ୍ଡ୍ ରନ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ZIP ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଥରେ ଏହି କମାଣ୍ଡ୍ କିମ୍ବା .exe ଫାଇଲ୍ ରନ୍ ହେଲେ, ହ୍ୟାକର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍ ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋ ୱାଲେଟ୍ ଡାଟା ଚୋରି କରିନେବେ । ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା Bitdefender Total Security ଏହି ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ।
ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ବି ଟାର୍ଗେଟରେ; QR କୋଡ୍ ଜରିଆରେ ହେଉଛି ଠକେଇ
କେବଳ ଗେମର୍ସ ନୁହଁନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକର୍ସ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ KnowBe4 ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ତୁଳନାରେ ଗେମିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିସିଂ ଇମେଲରେ 1,300 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିଥିବା ମୋଟ ଫିସିଂ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 9.6 ପ୍ରତିଶତ କେବଳ GTA ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିଲା ।
Computer Weekly ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲୁସି ଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟାକର୍ସ ମାଗଣା GTA 6 ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଅଫର୍ ଦେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଲଗଇନ୍ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି 83.2 ପ୍ରତିଶତ ଆଟାକ୍ ୱିକେଣ୍ଡ ବା ଛୁଟି ଦିନରେ କରାଯାଉଛି। ଅଫିସ୍ ସିଷ୍ଟମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇମେଲରେ QR କୋଡ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଫୋନରେ ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଫସିଯାଉଛନ୍ତି ।
କେମିତି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ?
ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ PCରେ GTA 6 ଖେଳିବାର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଉପାୟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ PS5, PS5 Slim କିମ୍ବା PS5 Pro ଅଛି, ତେବେ କେବଳ PlayStation Storeରୁ ହିଁ ଗେମ୍ କୋଡ୍ କିଣନ୍ତୁ । ସେହିପରି Xbox Series X|S ୟୁଜର୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ Xbox Store ଏବଂ Xbox One ୟୁଜର୍ସ Xbox Cloud Gaming ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।