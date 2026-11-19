GTA 6 ରିଲିଜ୍: 13 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ଭାଇସ୍ ସିଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍
GTA 6 ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଥେଫ୍ଟ ଅଟୋ ସିରିଜର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 470 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ।
Published : November 19, 2026 at 1:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 'Grand Theft Auto VI' (GTA 6)ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗେମର୍ମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଭାଇସ୍ ସିଟିକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛି । ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକାରେ ଗେମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଥମେ Rockstar Gamesର ଏହି ଫ୍ଲୋରିଡା-ପ୍ରେରିତ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଡାଉନଲୋଡ୍ର ପ୍ରେସର ରହିବ ଜାଣି ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । Chorus New Zealand ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରାୟ 35 ପେଟବାଇଟ୍ ବା 35 ମିଲିୟନ୍ ଗିଗାବାଇଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କମ୍ପାନୀର ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମ୍ୟାନେଜର କର୍ଟ ରୋଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ 212 ଗିଗାବାଇଟର ଏହି ଗେମ୍ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ଅଭୂତପୂର୍ବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ମାସିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ । ୱେଲିଂଟନର ଆଡାମ ସିମନ୍ସ ଗେମ୍ ଅନଲକ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଲିଭିଂ ରୁମରେ କମ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଗେମପ୍ଲେ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଓ କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ । ବୁଧବାର Rockstar ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ Take-Two Interactive ର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 8 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଡାଲାସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ମୋବାଇଲ୍ ଅଟୋ ଡିଟେଲର ବ୍ରାୟାନ୍ ବାନୁଏଲୋସ୍ GTA VI ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର କୌଣସି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଗେମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
13 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇସ୍ ସିଟିକୁ ଫେରିଲା ଗେମ୍:
"Grand Theft Auto" ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 470 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । 2013ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା "Grand Theft Auto V" ଏକାକୀ 230 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ 1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । Rockstar ଏବେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସହ ଭାଇସ୍ ସିଟିକୁ ଫେରିଛି ।
GTA VIର କାହାଣୀ ଲୁସିଆ କାମିନୋସ୍ ଏବଂ ଜେସନ୍ ଡୁଭାଲଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲିଓନିଡାର ଅପରାଧ ଜଗତରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି । ଲୁସିଆ ନିକଟରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିବା ବେଳେ ଜେସନ୍ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ, ଯିଏ ଲିଓନିଡା କିଜରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଅପରାଧିକ କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ଦୁହେଁ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି । GTA Vରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । Rockstar ଲିଓନିଡାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଓପନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ଯାହା ଭାଇସ୍ ସିଟି ବାହାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ରାଜପଥ, ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଛୋଟ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ଡେଭଲପର୍ସମାନେ ଏହି ଗେମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିଆମି, ଫ୍ଲୋରିଡା କିଜ୍ ବୁଲିବା ସହ ଏଭରଗ୍ଲେଡସ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଭାଇସ୍ ସିଟିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଲା ମିଆମି:
ଗେମ୍ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଆମି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା, କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମିଆମି-ଡେଡ୍ କାଉଣ୍ଟି Rockstar ସହ 3.9 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଏକ ପ୍ରଚାର ଚୁକ୍ତି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମିଆମି ହିଟର କାସେୟା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ "ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭାଇସ୍ ସିଟି" ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଯାଇଛି । NBA ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗେମ୍ ରିଲିଜର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଭାଇସ୍ ସିଟି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି । ତେବେ କାର୍ ଚୋରି ଓ ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରଚାରରେ ସରକାରୀ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡାର କିଛି ଅଧିକାରୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସମର୍ଥକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆକର୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସିଓଲରେ ଏକ କୋଠା ଉପରେ ବିଶାଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ Warner Music ଗୁରୁବାର ଗେମର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିଛି ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଉତ୍ସାହ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍:
GTA VIର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେଲର ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟାରେ YouTubeରେ 93 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେଲର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 475 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାକୁ 'ଗେମ୍ ଆୱାର୍ଡସ୍' ପାଇଁ 8ଟି ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର, ଗେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ନ୍ୟାରେଟିଭ୍, ଆର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ସ୍କୋର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଅଡିଓ ଡିଜାଇନ୍, ଆକ୍ସନ୍/ଆଡଭେଞ୍ଚର ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଶୁକ୍ରବାର 34ଟି ମୌଳିକ ଗୀତକୁ ନେଇ "Grand Theft Auto VI: The Album" ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 1 ରେ ଗ୍ରାମୀ ବିଜେତା ଫରାସୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଡ଼ି Justice ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ 30-ଟ୍ରାକ୍ ବିଶିଷ୍ଟ "Grand Theft Auto VI: Original Score" ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଏଥିରେ Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard ଏବଂ Gesaffelstein ଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି ।
ଆଗକୁ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖେଳାଳି:
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ Rockstar ଏବେ ବି "GTA VI" ର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିଛି । ଲୁସିଆ ଏବଂ ଜେସନଙ୍କ ସ୍ୱର ଦେଇଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଏସ୍ କାଷ୍ଟର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଅଭିନେତା ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରୁଟ୍ The Associated Press କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଗେମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ Rockstar ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ କିଛି କହିନାହିଁ । ଲିଓନିଡା ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁ ଚରିତ୍ର, ସ୍ଥାନ, ଗତିବିଧି ଏବଂ ଗେମପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।