ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ସରକାର; ବିରୋଧ ପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌ ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର । ହେଲେ ବିରୋଧ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Sanchar Saathi
ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌ (AP Photo)
Published : December 4, 2025 at 4:14 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌ର ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, "ସଞ୍ଚାର ସାଥୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।" ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍‌ର ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଗ୍ରହଣତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡରେ 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ଏହା ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌ର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଦେଶକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛି । "ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଏବଂ କମ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ।

ଗତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, 6 ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ଗ୍ରହଣରେ 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ସଞ୍ଚାର ସାଥୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି DoT ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।

ନଭେମ୍ବର 28 ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, DoT ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଡିଭାଇସରେ ଆପ୍ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସରେ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଅପଡେଟେଡ୍‌ ଭର୍ସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗୋପନୀୟତା ଚିନ୍ତା ଉଠାଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପ୍ କଲ୍ ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମନିଟର କରିପାରିବ।

ସେହିପରି ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ଆପଲ୍‌ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ବିଶ୍ବର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କମ୍ପାନୀର iOS ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥାଏ ।

Sanchar Saathi ଆପ୍‌ କଣ ?

2023 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗର ସଂଖ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବିଶ୍ବସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 'ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌' ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆପଲ୍‌ର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

