ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ରିମୋଟ୍ ଭଳି ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଇ-ରିକ୍ସା, ଆକ୍ସନ ନେଇ ଦୁଇଟି ଆପ୍ କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇ-ରିକ୍ସାକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରୁ ବନ୍ଦ କରି ଗୁଜବ ବା ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଆପ୍ କୁ ହଟାଇବାକୁ ଗୁଗଲ ଏବଂ ଆପଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।
Published : July 3, 2026 at 1:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇ-ରିକ୍ସାକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂରରୁ ବନ୍ଦ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (MeitY) ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ (Google Play Store) ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ (Apple App Store)କୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ସଚିବ ଏସ୍ କୃଷ୍ଣନ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କ୍ଷତିକାରକ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କେତେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଯୁବକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଇ-ରିକ୍ସାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ବା ମଜା କରୁଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (BMS)ର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ କରେଣ୍ଟ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କେତେକ ଶସ୍ତା ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ରେ କୌଣସି ପାସୱାର୍ଡ ବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ । ଫଳରେ 10 ରୁ 15 ମିଟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ (Bluetooth) ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ଗାଡ଼ିର ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ।
ଏହି ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଇ-ରିକ୍ସା ଚାଳକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ । ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ରିକ୍ସାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ବୋର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଟିଂ ଠିକ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା । ଫଳରେ ଗରିବ ଚାଳକମାନେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଭାବି ମେକାନିକ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି (Influencer) ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଳକ ଦିନସାରା ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହି ନିଜର ପ୍ରାୟ 400 ରୁ 500 ଟଙ୍କାର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ସେହି ସବୁ ଇ-ରିକ୍ସାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷାବିହୀନ ଲୋ-କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ସେକ୍ୟୁର୍ଡ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (BMS) ଲଗାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ଆପ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନ ବଜାରରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ମାନକକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ବି ସାଇବର ଉପାୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।