ETV Bharat / technology

ଗୁଜବରୁ ସାବଧାନ! E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ E20 ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଗୁଜବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।

Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri fills E85 fuel in a car during the during the launch of E85 fuel on World Environment Day on June 5
ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ E85 ଇନ୍ଧନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଏକ କାରରେ E85 ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। (Image Credit: ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ E20 ଇନ୍ଧନ ବା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନରେ ପୁନଃ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି । କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମିଥ୍ୟା ଉପାୟରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଖୁ ରସକୁ ସିଧାସଳଖ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି । ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଟେ । ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇଥାନଲ୍ ସ୍ଥାପିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁସରଣ କରେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାହକ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ।

ଇଥାନଲ ଆଖୁ ରସ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଏବଂ ମକା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ତଥାପି ଏହାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚାମାଲଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଫେମେଣ୍ଟେସନ୍ (କିଣ୍ବନ) ଭଳି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ଯାହା କଞ୍ଚାମାଲରେ ଥିବା ଶର୍କରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି । ଭାରତରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କଠୋର ଇନ୍ଧନ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ । ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ମିଶ୍ରଣ ସ୍ତର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।

ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜମା ହେବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BPCL) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇଥାନଲ ଫେମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହା ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶର୍କରା ବା ଚିନି ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିଦିଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇନ୍ଧନ ଇଥାନଲରେ ଏପରି ଡେନାଟୁରାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖେ । E20 ଇନ୍ଧନ ସହିତ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାଦାନ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ ଯାହା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଟାଙ୍କି କ୍ୟାପ୍ ଚାରିପାଖରେ ଏକାଠି କରିବ । ତେଣୁ ଏହି ଦାବିର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ।

E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଗାଡ଼ିର ବୀମା ବାତିଲ ହେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ICICI ଲୋମ୍ବାର୍ଡ ଜେନେରାଲ ଇନସୁରାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଯାନବାହନରେ E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ମୋଟର ବୀମା ପଲିସିର ବୈଧତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ବ୍ରାଜିଲରେ E27କୁ ଦେଶର ମାନକ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଭାରତରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାରେ 1.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହା କୃଷି କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି । 2003ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । E20 ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପରଠାରୁ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଭାଙ୍ଗିବାର କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶେଷ ହେଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା! ଲଞ୍ଚ ହେଲା GTA 6; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ ଏବଂ କେବେଠାରୁ ପ୍ରୀ-ବୁକିଂ?

ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 640 କିମି! ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା Skodaର ଦମଦାର 7-Seater EV

Citroen Aircrossର Comfort Edition ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ

TAGGED:

ETHANOL PETROL BLENDING
E20 MOTOR INSURANCE
FUEL GRADE ETHANOL
ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
E20 FUEL SAFETY UPDATES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.