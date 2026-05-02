Digital Wardrobe: ଆଲମିରାରୁ ଡ୍ରେସ ଖୋଜିବା ଚିନ୍ତା ଆଉ ରହିବନି ! ଫଟୋରୁ ପୋଷାକ ବାଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାଟଲଗ୍ କରିବ ଗୁଗଲ୍
ଗୁଗଲର ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ ସେଥିରେ ଥିବା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ୱାର୍ଡରୋବ୍' କଲେକ୍ସନ୍ ତିଆରି କରିବ ।
Published : May 2, 2026 at 9:38 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀରେ ଅନେକ ପୋଷାକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି କି ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ (Google Photos) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି । ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ୱାର୍ଡରୋବ୍' (Wardrobe) ଫିଚର୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଲମାରୀରେ ପରିଣତ କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୋଷାକ ବାଛିବାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ନୂଆ ଫିଚରରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା?
ଗୁଗଲର ଏହି ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ । ଏହାପରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ୱାର୍ଡରୋବ୍' କଲେକ୍ସନ୍ ତିଆରି କରିବ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାର୍ଡରୋବ୍ରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭଦାୟକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ସେହି ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
1. କାଟାଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ଟର୍ ସୁବିଧା: ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଟପ୍ସ, ବଟମ୍ସ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ଦିନରୁ ପିନ୍ଧି ନଥିବା କିମ୍ବା ଆଲମାରୀର କୌଣସି କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆଲମାରୀ ଖୋଲି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
2. ନୂଆ ଆଉଟଫିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ମୁଡ୍ବୋର୍ଡ: ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକାଧିକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ବା ଆଉଟଫିଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଛୁଟିଦିନରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଡ୍ବୋର୍ଡ (Moodboard) ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।
3. ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଏ-ଅନ୍ (Virtual Try-on): ଏହା ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ଫିଚରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଆପଣ କୌଣସି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ମାନିବ କିମ୍ବା ଦେଖାଯିବ, ତାହା ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପୋଷାକ ସିଲେକ୍ଟ କରି 'ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍ ଅନ୍' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ ।
କେବେ ଏବଂ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି ଫିଚର୍ ?
ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମାସ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପରେ ଆଇଓଏସ୍ (iOS)ବା ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆପ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଉଛି । ତେଣୁ, ଏବେ ଆଲମାରୀ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ "କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି" ଭାବି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍ର ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ସମ୍ପନ୍ନ ୱାର୍ଡରୋବ୍ ଫିଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିଂକୁ ବହୁତ ସହଜ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ମଜାଦାର କରିଦେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଫିଚର୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।