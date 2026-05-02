Digital Wardrobe: ଆଲମିରାରୁ ଡ୍ରେସ ଖୋଜିବା ଚିନ୍ତା ଆଉ ରହିବନି ! ଫଟୋରୁ ପୋଷାକ ବାଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାଟଲଗ୍ କରିବ ଗୁଗଲ୍‌

Google's new technology will create smart catalogs by selecting clothes from digital wardrobe photos
ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାର୍ଡରୋବ୍: ଫଟୋରୁ ପୋଷାକ ବାଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ତିଆରି କରିବ ଗୁଗଲ୍‌ର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 9:38 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀରେ ଅନେକ ପୋଷାକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି କି ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ (Google Photos) ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି । ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ୱାର୍ଡରୋବ୍' (Wardrobe) ଫିଚର୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଲମାରୀରେ ପରିଣତ କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୋଷାକ ବାଛିବାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

Google Photos Introduces AI-Powered Digital Wardrobe
ଗୁଗୁଲ୍ ଫଟୋସ୍ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ରଚଳନ କରେ

ନୂଆ ଫିଚରରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା?

ଗୁଗଲର ଏହି ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ । ଏହାପରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ୱାର୍ଡରୋବ୍' କଲେକ୍ସନ୍ ତିଆରି କରିବ । ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାର୍ଡରୋବ୍‌ରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭଦାୟକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ସେହି ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

1. କାଟାଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ଟର୍ ସୁବିଧା: ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଟପ୍ସ, ବଟମ୍ସ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ଦିନରୁ ପିନ୍ଧି ନଥିବା କିମ୍ବା ଆଲମାରୀର କୌଣସି କୋଣରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆଲମାରୀ ଖୋଲି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

Gemini has added a file generation feature for immediate download.
ତୁରନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଜେମିନି ଏକ ଫାଇଲ ଜେନେରେସନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡିଛି।

2. ନୂଆ ଆଉଟଫିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ମୁଡ୍‌ବୋର୍ଡ: ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷାକକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକାଧିକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ବା ଆଉଟଫିଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଛୁଟିଦିନରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଡ୍‌ବୋର୍ଡ (Moodboard) ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ।

3. ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଏ-ଅନ୍ (Virtual Try-on): ଏହା ହେଉଛି ଏହି ନୂଆ ଫିଚରର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଆପଣ କୌଣସି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ମାନିବ କିମ୍ବା ଦେଖାଯିବ, ତାହା ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପୋଷାକ ସିଲେକ୍ଟ କରି 'ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍ ଅନ୍' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା 5 ଦିନିଆ AI ଏଜେଣ୍ଟ କୋର୍ସ: 'ଭାଇବ୍ କୋଡିଂ' ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

କେବେ ଏବଂ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି ଫିଚର୍ ?

ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମାସ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପରେ ଆଇଓଏସ୍ (iOS)ବା ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆପ୍‌ରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଉଛି । ତେଣୁ, ଏବେ ଆଲମାରୀ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ "କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି" ଭାବି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍‌ର ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ସମ୍ପନ୍ନ ୱାର୍ଡରୋବ୍ ଫିଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିଂକୁ ବହୁତ ସହଜ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ମଜାଦାର କରିଦେବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଫିଚର୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

