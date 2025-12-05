Google Year in Search 2025: ଭାରତରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୟୁଜର ?
ବର୍ଷ 2025 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗଲ୍ ଏହାର 'ଇଅର ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ 2025'ର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 5, 2025 at 7:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛି ବର୍ଷ 2025 । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ନିଜ କୌତୁହଳତା ଦେଖାଇ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । 2025 ସର୍ଚ୍ଚ ରିକ୍ୟାପ୍ ଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଗଲ୍ ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୁଗଲ୍ ବର୍ଷର ସର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା । ଗୁଗଲ୍ର ଏହି ତାଲିକାରେ 2025 ମସିହାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡା, ଜୀବନଶୈଳୀ, ଗେମିଂ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଜଗତରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନାମ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଆମେରିକୀୟ ଗାୟକ ଏବଂ ଗୀତିକାର d4vd 2025 ମସିହାରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୁଗଲ୍ର "People" ବର୍ଗରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏଠାକାର ୟୁଜର ବିଶେଷ କରି ବଲିଉଡ ତାରକା, କ୍ରିକେଟର ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଗଲ୍ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବଦଳିଥାଏ ।
Top Trending Searchରେ କିଏ ମାରିଲା ବାଜି ?
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି "ଜେମିନି", ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ AI ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ-5 ତାଲିକାରେ କ୍ରିକେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ , ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
- Asia Cup
- ICC Champions Trophy
- Womens World Cup
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟମାନେ Saiyaara, Dharmendra ଓ Maha Kumbh Mela ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Top AI Trends: ବାଜି ମାରିଲା Gemini
ଏଆଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଜେମିନି ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି । ଏହାପରେ Grok, Deepseek ଓ Perplexity ପରି ଟୁଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ChatGPT ତାଲିକାର 7 ନମ୍ବରରେ ଥିବାବେଳେ ChatGPT Ghibli Art ଟ୍ରେଣ୍ଡର 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି । ଟେବୁଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ତାଲିକା:
|ରାଙ୍କ
|AI ସର୍ଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ
|1.
|Gemini
|2.
|Gemini AI Photo
|3.
|Grok
|4.
|Deepseek
|5.
|Perplexity
|6.
|Google AI Studio
|7.
|ChatGPT
|8.
|ChatGPT Ghibli Art
|9.
|Flow
|10.
|Ghibli Style Image Generator
Trending Trends: ସବୁଠୁ କଣ ଭାଇରାଲ ହେଲା ?
ଗୁଗଲ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତାଲିକାରେ ଜେମିନି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଘିବଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, 3D ମଡେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେମିନି ଶାଢ଼ି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ସର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାରେ ସିନେମା ଏବଂ ଟିଭି ଶୋ’ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଲିକାଟି ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ:
- Saiyaara
- Kantara A Legend Chapter 1
- Coolie
- War 2
- Sanam Teri Kasam
ଶୀର୍ଷ ଟିଭି ଶୋ'
- Squid Game
- Panchayat
- Bigg Boss
- The Bads of Bollywood
- Paatal Lok
ଲୋକେସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି, କୌଣସି ସୂଚନା ଆଦି ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । 2025ରେ ଲୋକେ Earthquake updates, AQI levels, Pickleball ଓ Saiyaara movie ଆଦି ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।