Google Year in Search 2025: ଭାରତରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ୟୁଜର ?

ବର୍ଷ 2025 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗଲ୍‌ ଏହାର 'ଇଅର ଇନ୍‌ ସର୍ଚ୍ଚ 2025'ର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Google Year in Search 2025
Google Year in Search 2025 (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 7:19 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛି ବର୍ଷ 2025 । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ନିଜ କୌତୁହଳତା ଦେଖାଇ ଗୁଗଲ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । 2025 ସର୍ଚ୍ଚ ରିକ୍ୟାପ୍‌ ଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଗଲ୍‌ ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗୁଗଲ୍ ବର୍ଷର ସର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା । ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ତାଲିକାରେ 2025 ମସିହାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡା, ଜୀବନଶୈଳୀ, ଗେମିଂ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଜଗତରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନାମ ଜାରି ହୋଇଛି ।

ଆମେରିକୀୟ ଗାୟକ ଏବଂ ଗୀତିକାର d4vd 2025 ମସିହାରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୁଗଲ୍‌ର "People" ବର୍ଗରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏଠାକାର ୟୁଜର ବିଶେଷ କରି ବଲିଉଡ ତାରକା, କ୍ରିକେଟର ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁଗଲ୍‌ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବଦଳିଥାଏ ।

Google Year in Search 2025
Top Trending AI Search (Image Credit: Google)

Top Trending Searchରେ କିଏ ମାରିଲା ବାଜି ?

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି "ଜେମିନି", ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ AI ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ-5 ତାଲିକାରେ କ୍ରିକେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ , ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • Asia Cup
  • ICC Champions Trophy
  • Womens World Cup

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟମାନେ Saiyaara, Dharmendra ଓ Maha Kumbh Mela ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Top AI Trends: ବାଜି ମାରିଲା Gemini

ଏଆଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଜେମିନି ତାଲିକାର ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି । ଏହାପରେ Grok, Deepseek ଓ Perplexity ପରି ଟୁଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ChatGPT ତାଲିକାର 7 ନମ୍ବରରେ ଥିବାବେଳେ ChatGPT Ghibli Art ଟ୍ରେଣ୍ଡର 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି । ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ତାଲିକା:

ରାଙ୍କAI ସର୍ଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ
1.Gemini
2.Gemini AI Photo
3.Grok
4.Deepseek
5.Perplexity
6.Google AI Studio
7.ChatGPT
8.ChatGPT Ghibli Art
9.Flow
10.Ghibli Style Image Generator
Google Year in Search 2025
Top Trending Search (Image Credit: Google)

Trending Trends: ସବୁଠୁ କଣ ଭାଇରାଲ ହେଲା ?

ଗୁଗଲ୍‌ର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତାଲିକାରେ ଜେମିନି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଘିବଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, 3D ମଡେଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଜେମିନି ଶାଢ଼ି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା । ସର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାରେ ସିନେମା ଏବଂ ଟିଭି ଶୋ’ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଲିକାଟି ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ:

  1. Saiyaara
  2. Kantara A Legend Chapter 1
  3. Coolie
  4. War 2
  5. Sanam Teri Kasam

ଶୀର୍ଷ ଟିଭି ଶୋ'

  • Squid Game
  • Panchayat
  • Bigg Boss
  • The Bads of Bollywood
  • Paatal Lok

ଲୋକେସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି, କୌଣସି ସୂଚନା ଆଦି ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । 2025ରେ ଲୋକେ Earthquake updates, AQI levels, Pickleball ଓ Saiyaara movie ଆଦି ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।

