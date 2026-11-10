Nvidiaକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ AI ଚିପ୍ସ ଆଣିଲା Google, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଖାସ୍
ଗୁଗଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ହାର୍ଡୱେର ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚିପ୍ସ TPU 8tx ଏବଂ TPU 8i Maxକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : November 10, 2026 at 8:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ହାର୍ଡୱେର ମାର୍କେଟରେ Nvidia ସହିତ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚିପ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଚିପ୍ସ ହେଉଛି TPU 8tx ଏବଂ TPU 8i Max, ଯାହା 2027 ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କେଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭେଲେବଲ୍ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁଗଲ ମୋଟ ଚାରିଟି ନୂଆ TPU ସିଷ୍ଟମ ଆଣିସାରିଛି । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର ଆଣୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଚିପ୍ସର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ରିଲିଜ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ।
ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ TPU 8tx:
ଗୁଗଲର ଏହି ନୂଆ TPU 8tx ଚିପ୍ସକୁ ସ୍ପେଶାଲି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଟା ସେକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଗୁଗଲର ଚିପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ AMD ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫରମେସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହୋଇ ରହିବ । ଫଳରେ ମେମୋରୀରୁ ଡାଟା ଲିକ୍ ହେବାର ରିସ୍କ ଜମାରୁ ରହିବ ନାହିଁ । ଗୁଗଲର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣା ସ୍ପିଡ୍ ଦେବ ଏବଂ ଏହାର ପରଫରମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ କ୍ଲାସ ରହିବ ।
Today we expanded our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era: TPU 8i Max for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx for secure and confidential inference. This is the first time we’ve introduced four TPU systems in a single year. Learn more from @AminVahdat. ⬇️— News from Google (@NewsFromGoogle) November 9, 2026
ହେଭି ୱର୍କଲୋଡ୍ ପାଇଁ TPU 8i Max:
ଅନ୍ୟପଟେ TPU 8i Max ଚିପ୍ସକୁ ଦୁଇଟି ଚିପ୍ସକୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜରେ ମିକ୍ସ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ମେମୋରୀ ଏବଂ ହାଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାୱାର ମିଳିବ । ଏହା ବଡ଼ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଏଆଇ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅଧିକ ଡାଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରିବେ । କୋଡିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମେଡିସିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମରେ ଏହି ଚିପ୍ସ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍:
ଆପଲ୍, ମେଟା ଏବଂ ଓରାକଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁଗଲର TPU ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁଗଲରୁ ଏଆଇ କ୍ୟାପାସିଟି କିଣିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିସାରିଛି । ଓରାକଲ୍ (Oracle) ସହିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯୋଗୁଁ 2027ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସର ଗୁଗଲ କ୍ଲାଉଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଓରାକଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲର ସମସ୍ତ TPU ଷ୍ଟକ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି । ମେମୋରୀ ଏବଂ ମାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ସର୍ଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ବଢ଼ାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, TPUର ସେଲ୍ସ 2026ରେ 12 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବଢ଼ି 2028 ସୁଦ୍ଧା 135 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପାର୍ କରିପାରେ ।
Today, we're expanding our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era — bringing our total to four distinct eighth-generation TPU systems launched in a single year. TPU 8i Max was built for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx is optimized for secure and confidential inference. While flexible across workloads, the four systems in our 8th gen TPU portfolio give developers and organizations a purpose-built accelerator for every stage of the agentic lifecycle. @AminVahdat, SVP and Chief Technologist, AI and Infrastructure, explains why we're expanding our TPU portfolio and what everyone needs to know about TPU 8tx and 8i Max ⬇️— Google (@Google) November 9, 2026