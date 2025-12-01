ଗୁଗଲ୍ Messagesରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଫିଚର; କଣ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳି ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର Messagesରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । କଣ କଣ ନୂଆ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 1, 2025 at 8:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ମେସେଜିଂ ଆପ୍ Google Messagesକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଯାହା ବିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ପରୀକ୍ଷଣ) ଅଛି । ଏଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ରେ @mentions ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ଲେୟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି (MLS) ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫିଚର ସାମିଲ । ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବିଟା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ବିଟାରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ।
- ଲିଙ୍କ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ମେନସନ୍
ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରିଡିଜାଇନ ଫିଚର ଦ୍ବାରା ଏକ ଲମ୍ବା କଭର ଇମେଜ, ବଡ଼ ପେଜ୍ ଟାଇଟଲ୍, ଫେଭିକନ୍ ସହିତ ଡୋମେନ୍ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଉକ୍ତ ଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଫିଚର ଭାବେ @mentions ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ମ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
- MLS ଏନକ୍ରିପସନ୍
9To5Googleର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗୁଗଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ 3.0 ମାଧ୍ୟମରେ MLS (ମେସେଜିଂ ଲେୟାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି) ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ Android ଏବଂ iOSକୁ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ RCS ମେସେଜ୍ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ । MLS ସକ୍ରିୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ ମେସେଜ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦବାଇ ରଖି ବିବରଣୀ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିପାରିବେ ।
- ଇମେଜ୍ ଭ୍ୟୁଅର ଡିଜାଇନ
ଥ୍ରେଡ୍ରେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଗଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି । ଏକତ୍ର ପଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଚାଟ୍ରେ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭ୍ୟୁଅରରେ ଏକ ବ୍ଲର୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଖ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବାବଲୋକନ ବା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସାମିଲ ।
- Read receipts
ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜ ରିଡ୍ ରିସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡିଜାଇନ କରୁଛି: ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସୂଚକ (sent, delivered, read) ଯାହାକି ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସେଜ୍ର ତଳ-ଡାହାଣ କୋଣରେ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଆଇକନ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ସଠିକ୍ ଟାଇମଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମେସେଜ୍ରେ ଥରେ ବାମକୁ ସ୍ବାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମେସେଜ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସ୍ବାଇପ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
- Spam link detection
ଗୁଗଲ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲର୍ଟ ଯୋଡି଼ଛି । ଯଦି କୌଣସି ମେସେଜ୍ରେ ସ୍ପାମ୍ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍କାମ୍ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମେସେଜ୍କୁ "ସ୍ପାମ୍ ନୁହେଁ" ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବେ ।
- Key Verifier
Google Messagesରେ Key Verifyer ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଫିଚର ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଚାଟ୍ରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, କି ନୁହେଁ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୁଗଲ୍ ମେସେଜରେ କୀ ଭେରିଫାୟର ଏକ ଛୋଟ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର । ଏହି ଫିଚରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଥରେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସ୍କାନ୍ ହେବା ପରେ, ଏକ ସବୁଜ ସିଲ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଚାଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହା କେବଳ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନିଏ । ଥରେ ଆପଣ ଏହା କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଫୋନ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।