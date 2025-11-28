ହ୍ରାସ ପାଇଲା Gemini 3 Pro ଓ Nano Banana Proର ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ; ଚିନ୍ତାରେ ୟୁଜର୍ସ
ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଜେମିନି ଓ ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋ ମଡେଲର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛି, ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 28, 2025 at 5:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ନିକଟରେ ଜେମିନି 3 ପ୍ରୋ ଏବଂ ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଓ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି 3 ପ୍ରୋ ଏବଂ ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହାର ମାଗଣା ବ୍ୟବହାର ସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏଆଇ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟଯୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ୟୁଜର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ।
ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ଲାନ ଥିବା ୟୁଜରଙ୍କୁ Gemini 3 Pro ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 5ଟି ପ୍ରମ୍ପଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା । ଏହା ସେହି ଲିମିଟ୍ ଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ Gemini 2.5 Proରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ୟୁଜର୍ସ ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋ ବା ଜେମିନି 3 ପ୍ରୋ ଇମେଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଗଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ 3ଟି ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ଚୁପଚାପ୍ ଏହି ଲିମିଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଛି । ଏବେ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କୁ କେବଳ Basic Access ମିଳିଥାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲିମିଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।
ଫ୍ରି ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଲା ଲିମିଟ୍
କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ଲିମିଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଅର୍ଥ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ପ୍ରମ୍ପଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅପସନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ୟୁଜରଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ନମ୍ବର ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନୂଆ ଲିମିଟ୍ରେ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
|ଫିଚର
|ପୂର୍ବ ଫ୍ରି ଲିମିଟ୍
|ନୂଆ ଫ୍ରି ଲିମିଟ୍
|Gemini 3 Pro ପ୍ରମ୍ପ୍ଟସ
|5 ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ/ଦିନ
|Basic Access, ଲିମିଟ୍ ବଦଳିବ
|Nano Banana Pro ଇମେଜ୍
|3 ଇମେଜ୍/ଦିନ
|2 ଇମେଜ/ଦିନ
|NotebookLM Infographics
|ଉପଲବ୍ଧ
|ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ବନ୍ଦ
|NotebookLM Slide Decks
|ଉପଲବ୍ଧ
|ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ବନ୍ଦ
ଏପରିକି Nano Banana Pro ଲିମିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । 'Image generation high demand' ଥିବାରୁ ଏହାର ସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗୁଗଲ୍ Nano Banana Pro ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା Infographics ଓ Slide Decks ଫିଚରର ବ୍ୟବହାରକୁ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇନେଇଛି । ଏପରିକି Pro ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଲୋଡ୍ ପଡୁଛି । ଏଥିଲାଗି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।
Infographics ଫିଚରରେ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇଲ୍ସ ଯେପରିକି Landscape, Portrait ଓ Square ଷ୍ଟାଇଲର ଭିଜୁଆଲ୍ ସମରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି Slide Decks ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ରହୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ Detailed Deck ଓ ଅନ୍ୟଟି Presenter Slides । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାୟାଉଛି ଯେ ଗୁଗଲ୍ ନିଜର Pro ଏବଂ Ultra ୟୁଜରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, କେବଳ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ନିଜର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ AI ମଡେଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ।
ଗୁଗଲ୍ର AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ଫିଚର ମିଳେ, ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
|ଫିଚର/ମଡେଲ
|ମାଗଣା ୟୁଜର୍ସ
|ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ଅଲଟ୍ରା (Gemini App)
|Thinking with 3 Pro
|ବେସିକ୍ ଆକ୍ସେସ: ପ୍ରତିଦିନ ଲିମିଟ୍ ବଦଳିପାରେ
|ପ୍ରତିଦିନ 100 ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସେସ
|Fasr (2.5 Flash ସହିତ)
|-
|ଜେନେରାଲ୍ ଆକ୍ସେସ
|Context Window
|32,000
|-
|Agent ଫିଚର
|-
|-
|Audio Overviews
|-
|ପ୍ରତିଦିନ 20 ଅଡିଓ ଓଭରଭ୍ୟୁ
|Deep Research
|ଫାଷ୍ଟ ମଡେଲରେ ମାସକୁ 5 ରିପୋର୍ଟ
|3 Proରେ ପ୍ରତିଦିନ 20 ରିପୋର୍ଟ
|Deep Think
|-
|-
|Image Generation & Editing (Nano Banana)
|ପ୍ରତିଦିନ 100 ଇମେଜ୍
|ପ୍ରତିଦିନ 1000 ଇମେଜ୍
|Image Generation & Editing (Nano Banana Pro)
|ପ୍ରତିଦିନ 2ଟି ଇମେଜ୍
|ପ୍ରତିଦିନ 1000 ଇମେଜ୍
|Dynamic View
|ପ୍ରତିଦିନ 25 ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ
|ପ୍ରତିଦିନ 250 ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ
|Scheduled Actions
|-
|ଗୋଟିଏ ଥରରେ 10ଟି ଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ସନ
|Video Generation (Veo 3.1 Fast)
|-
|ପ୍ରତିଦିନ 3 ଭିଡିଓ
|Slide Generation
|ପ୍ରତିଦିନ 20 ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ
|-
