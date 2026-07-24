ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଗଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ! ଏବେ ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଲଗଇନ୍ ହେବ Google ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଫିଚର
ଗୁଗଲ ନିଜର ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ ସାଇନ୍-ଇନ୍ ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାସୱାର୍ଡ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିହେବ ।
Published : July 24, 2026 at 9:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନିଜ ଗୁଗଲ (Google) ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଟେକ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗଲ ନିଜର ୟୁଜରମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସାଇନ୍-ଇନ୍ (Sign-in) ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଫିଚରର ନାମ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ (Selfie Video) । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରମାନେ କେବଳ ନିଜ ମୁହଁର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ । ଗୁଗଲର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୟୁଜରଙ୍କ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ, ଇମେଲ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
କିପରି କାମ କରେ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର?
ଏହି ଫିଚରକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ । ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍-ଇନ୍ (Security & sign-in) ସେଟିଂସରେ ଥିବା ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ ଅପସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଡିଭାଇସର କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହିଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ମୁହଁର ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ଏକ 3D ଡାଟା ସେଭ୍ କରିନେବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ଲଗଇନ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଲାଇଭ ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗୁଗଲର ସିଷ୍ଟମ ଏହି ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ସହିତ ମେଳ କରିବ ଏବଂ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେବ । ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜରମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ g.co/signin-selfie କୁ ଯାଇପାରିବେ।
Today, we’re adding a new, easy way to sign in to your Google Account. Introducing: selfie video.— News from Google (@NewsFromGoogle) July 23, 2026
It lets you access your Google Account even if you forget your password or lose your device. Here’s what to know ↓
🔹Your selfie video is only for helping you sign in, unless you… pic.twitter.com/eqIBC6VNyq
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସି ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗୁଗଲ ଏହି ଫିଚରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଡିପଫେକ୍ (Deepfake) ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ନକଲି ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି କେହି ଯେପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ନକରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫିଚର ଲାଇଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କରେ। ଗୁଗଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୟୁଜରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ୟୁଜରଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ (Encrypted) ହୋଇ ସେଭ୍ ରହିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ନହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ।
କାହିଁକି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି ହେବା କିମ୍ବା ହ୍ୟାକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢିଯାଇଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ହ୍ୟାକରମାନେ ସହଜରେ ପାସୱାର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଗଇନ୍ ବିକଳ୍ପ ଆଣୁଛି। ୟୁଜରମାନେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସରେ ଏହି ନୂଆ ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ ଭେରିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ 2-ଷ୍ଟେପ ଭେରିଫିକେସନ (2-step verification) ପାଇଁ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିବ, ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫିଚରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି।