ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ Agentic AI ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ: ସିଧାସଳଖ ହୋଇପାରିବ ରେସ୍ତୋରାଁ ବୁକିଂ
ଭାରତରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଇଜିଡିନର ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଇଭ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ବୁକିଂ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।
Published : April 11, 2026 at 2:31 PM IST
GOOGLE AGENTIC AI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତରେ ଏହାର ସର୍ଚ୍ଚ ଏଆଇ ମୋଡ୍ରେ ନୂଆ ଏଜେଣ୍ଟିକ କ୍ଷମତା ଲଞ୍ଚ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ସିଧାସଳଖ ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଜି ଟେବୁଲ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏକାଧିକ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ, AI ମୋଡ୍ ଏବେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ? କେଉଁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆପଣ କି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ? ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, AI ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍କାନ କରିଥାଏ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି ରେସ୍ତୋରାଁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ । ଉପଲବ୍ଧ ସିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଏହା ବୁକିଂ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚାଟରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ ।
ଏହି ଫିଚର୍ରେ ଖାସ୍ କଣ ଅଟେ?
ଏହି ଫିଚର ଗୁଗୁଲର ନଲେଜ୍ ଗ୍ରାଫ୍, ମ୍ୟାପ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାରିନରର ଲାଇଭ୍ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଭାରତରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଇଜିଡିନର ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଭ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ବୁକିଂ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ା ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ, ଗୁଗୁଲ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଜେମିନି ଏଆଇକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଭ୍ ସପୋର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏଆଇ ମୋଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଡକ୍ଟର ତୁଳନା, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୟ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ କୀୱାର୍ଡ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୁଏ ।
ମୋଟା ମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହାୟକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ । ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବଜାରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହି ଫିଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ଇଭେଣ୍ଟ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସେବା ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଫିଚର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରେ । ଗୁଗୁଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।