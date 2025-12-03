Android 16 QRP2 ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ଏଆଇ ନୋଟିଫିକେସନ ସହ ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ
ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଭାବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16ର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ ଅନେକ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : December 3, 2025 at 12:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ Android 16 QPR2 ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା Android 16ର ସବୁଠାରୁ ସୁଧାରିତ ତ୍ରୈମାସିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । QPR ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥିରତା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ରୋଲଆଉଟ୍ ଅନେକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Pixel ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ Android ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଅପସନ ସହିତ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ।
Pixel December 2025 update fixes 33 bugs, but controversially excludes the Pixel 7a from the Android 16 QPR2 Stable and Security patch according to Google Support page.— Pixel UI by Google (@pixeluibygoogle) December 3, 2025
Source: https://t.co/cLumu0fbkQ pic.twitter.com/XOEyIZrXTw
Android 16 QRP2 Update: ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ
ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ବ୍ଲଗରେ ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ନୂତନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 QPR2 ଅପଡେଟ୍ Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7, 7 Pro, 7a, Pixel ଟାବଲେଟ୍, Pixel Fold, Pixel 8, 8 Pro, 8a, Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, ଏବଂ Pixel 10 Pro Fold ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ୍ ହେଉଛି । ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅପଡେଟ୍ ମୂଳତଃ Pixel 6 ସିରିଜ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା Googleର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ଲାଇନଅପ୍ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରକୁ କଭର୍ କରେ ।
Android 16 QRP2 Update: କଣ ନୂଆ ?
କଷ୍ଟମ୍ ଆଇକନ୍ ଆକୃତି: ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି, ଯେପରିକି କଷ୍ଟମ୍ ଆଇକନ୍ ଆକୃତି ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ୍ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି କଷ୍ଟମ ଆଇକନ୍ ଆକୃତିରେ ସର୍କଲ୍, ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନ ଅପସନ ଅଛି । ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଥିମ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବିସ୍ତାରିତ ଡାର୍କ ଥିମ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଡକ୍ଟିଭି ଓ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ: ଏହି ଫିଚରଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର AIକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୋଟିଫିକେସନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍, ନ୍ୟୁଜ୍, ସୋସିଆଲ ଏବଂ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ସାମିଲ । Pixel ଟାବଲେଟ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ 'ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱିଜେଟ୍' ଶେଷରେ Pixel ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଏକ ନୂତନ 90:10 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅନୁପାତ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା: ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । "ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ" ଫିଚରକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଫେସ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ଟଚ୍ ଆଇଡି ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରୁ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଲଗଇନ୍ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ
- ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ Android ସେଟିଂସ୍ରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
- ଉନ୍ନତ HDR ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ HDR ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପ୍ରଭାବକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
- ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ମାଉସ୍ ସମର୍ଥନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ ।
Android QRP2 update: କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ?
ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଅପଡେଟ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଲାଗି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
1. ସେଟିଂସ୍ > ସିଷ୍ଟମ୍ > ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
2. 'ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ' ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
3. ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
4. ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅପଡେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ଯଦି OTA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାନୁଆଲି ଏକାଧିକ ଥର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।