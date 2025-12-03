ETV Bharat / technology

Android 16 QRP2 ରୋଲ୍‌ ଆଉଟ୍‌ ଆରମ୍ଭ; ଏଆଇ ନୋଟିଫିକେସନ ସହ ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ଗୁଗଲ୍‌ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍‌ ଭାବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16ର ରୋଲ୍‌ ଆଉଟ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ରେ ଅନେକ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Android 16
Android 16 ରୋଲ୍‌ ଆଉଟ୍‌ ଆରମ୍ଭ (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ Android 16 QPR2 ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା Android 16ର ସବୁଠାରୁ ସୁଧାରିତ ତ୍ରୈମାସିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । QPR ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥିରତା ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ରୋଲଆଉଟ୍ ଅନେକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Pixel ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ Android ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍‌ ଅପସନ ସହିତ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍‌ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ।

Android 16 QRP2 Update: ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ

ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ବ୍ଲଗରେ ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ନୂତନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 QPR2 ଅପଡେଟ୍ Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7, 7 Pro, 7a, Pixel ଟାବଲେଟ୍, Pixel Fold, Pixel 8, 8 Pro, 8a, Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, ଏବଂ Pixel 10 Pro Fold ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ୍ ହେଉଛି । ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅପଡେଟ୍ ମୂଳତଃ Pixel 6 ସିରିଜ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା Googleର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ଲାଇନଅପ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରକୁ କଭର୍ କରେ ।

Android 16 QRP2 Update: କଣ ନୂଆ ?

କଷ୍ଟମ୍ ଆଇକନ୍ ଆକୃତି: ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି, ଯେପରିକି କଷ୍ଟମ୍ ଆଇକନ୍ ଆକୃତି ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ୍‌ର ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି କଷ୍ଟମ ଆଇକନ୍‌ ଆକୃତିରେ ସର୍କଲ୍, ରାଉଣ୍ଡେଡ୍‌ ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନ ଅପସନ ଅଛି । ଆପ୍‌ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଥିମ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ବିସ୍ତାରିତ ଡାର୍କ ଥିମ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଡକ୍ଟିଭି ଓ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ: ଏହି ଫିଚରଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର AIକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୋଟିଫିକେସନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍, ନ୍ୟୁଜ୍, ସୋସିଆଲ ଏବଂ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍‌ ସାମିଲ । Pixel ଟାବଲେଟ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ 'ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱିଜେଟ୍' ଶେଷରେ Pixel ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଏକ ନୂତନ 90:10 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅନୁପାତ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା: ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । "ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ" ଫିଚରକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଫେସ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ଟଚ୍ ଆଇଡି ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌ରୁ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଲଗଇନ୍ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ

  • ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ Android ସେଟିଂସ୍‌ରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
  • ଉନ୍ନତ HDR ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ HDR ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପ୍ରଭାବକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
  • ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଟଚ୍‌ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ମାଉସ୍ ସମର୍ଥନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ ।

Android QRP2 update: କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରିବେ ?

ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ଅପଡେଟ୍‌କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରିବା ଲାଗି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

1. ସେଟିଂସ୍ > ସିଷ୍ଟମ୍ > ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

2. 'ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ' ବଟନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

3. ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

4. ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଅପଡେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ଯଦି OTA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାନୁଆଲି ଏକାଧିକ ଥର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 'ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍‌' ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ; ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆପଲ୍‌ର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ

TAGGED:

GOOGLE ROLLS OUT ANDROID 16
ANDROID 16 AI UPGRADES
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଅପଡେଟ୍‌
ଗୁଗଲ୍‌
ANDROID 16 QRP2 UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.