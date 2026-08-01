ETV Bharat / technology

ବିବାଦରେ Google Earth ପ୍ଲାଟଫର୍ମ! 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଫିଚର୍‌କୁ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଗୁୁଗୁଲ୍‌

ଗୁଗୁଲ୍ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Google Earthରେ ଏକ ନୂଆ AI ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ନକଲି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଥିଲା ।

The platform has now removed Google Earth's new AI feature.
Google Earthର ନୂଆ AI ଫିଚରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଟାଇ ଦେଇଛି । (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ (Google) ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ମ୍ୟାପିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ (Google Earth)ରେ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ନକଲି (fake) କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଜବ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ (disinformation) ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ଦେଖି ଗୁଗୁଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୁଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଫିଚର୍‌କୁ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ (roll back) ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (guardrails) କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ।

କିପରି କାମ କରୁଥିଲା ଏହି ଫିଚର୍?

ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍‌ରେ କମ୍ପାନୀର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 'Nano Banana 2' ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ ଜୁମ୍ କରି 'create image' ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ (prompt) ଦେଉଥିଲେ । ଏହା ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍, ଏରିଆଲ୍ ଏବଂ 3D ଇମେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲା । ଗୁଗୁଲ୍ କହିଥିଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ (real estate plan) କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ଲୋକେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋମା ପଡିଥିବାର ନକଲି ଫଟୋ (deepfake satellite imagery) ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଧରାପଡିଲା ତ୍ରୁଟି:

ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ହେଙ୍କ୍ ଭାନ୍ ଏସ୍ (Henk van Ess) ଏହି ଟୁଲ୍‌କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ସେ ଏଥିରେ ମେକ୍ସିକୋ ସୀମାରେ ଶରଣାର୍ଥୀ, ଇରାନରେ ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଗାଜାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେବା ଭଳି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟୁଲ୍ ସହଜରେ ସେହିସବୁର ବାସ୍ତବବାଦୀ (realistic) ନକଲି ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଏକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟଲ୍ କମ୍ପ୍‌ଲେକ୍ସରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବାର ଫଟୋ ତିଆରି କରିଥିଲେ ।

ଗୁଗୁଲ୍‌ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ:

ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ପରେ ଗୁଗୁଲ୍ ନିଜର ଏକ୍ସ (X) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ୍ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, "ଲୋକେ ଦୁନିଆର ସଠିକ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଆମର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଏହି ଟୁଲ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛୁ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋଗୁଡିକ ମେନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ ଆପ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋରେ 'SynthID' ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଟରମାର୍କ (digital watermark) ରହିଥିଲା । ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ଫଟୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ ଜେମିନି (Google Gemini) ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ଅସଲି ନା ନକଲି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା ନୂଆ Hero Vida ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର୍: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ: କମ୍ ବିକ୍ରି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆୟ ହେଲା 109 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କଲା ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ?

ଟେସଲା କାରରେ ମିଳିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା Model Yର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର୍

ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ନୂଆ Honda Rebel 500ର ଦାମ୍: ମିଳିବ ଆଧୁନିକ E-Clutch ଫିଚର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ଦମ୍‌ଦାର୍ ବାଇକ୍

TAGGED:

GOOGLE EARTH AI TOOL ROLLED BACK
FAKE SATELLITE IMAGES GOOGLE EARTH
GOOGLE AI DEEPFAKE SATELLITE
ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ ଏଆଇ
GOOGLE EARTH AI TOOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.