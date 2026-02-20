ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Gemini 3.1 Pro, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?

ଗୁଗୁଲ Gemini 3.1 Proକୁ ARC-AGI-2 ଭଳି କଠୋର ମାନଦଣ୍ଡରେ 77.1% ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ମଳିଛି । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା Gemini 3 Pro ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ ।

GOOGLE GEMINI 3 1 PRO
ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି 3.1 ପ୍ରୋ (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
GOOGLE AI REASONING, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ ନିଜ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲଜେନସ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ଲାଟଫ୍ରର୍ମ ଜେମିନିର ଏକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ Gemini 3.1 Pro । ପୁରଣା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲଜେନସ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ସନ ହେଉଛି Gemini 3.1 Pro । ଅଧିକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା Gemini 3.1 Pro ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା Gemini 3.1 Pro ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ।

ARC-AGI-2 ବେଞ୍ଚମାର୍କରେ Gemini 3.1 Proର ସଫଳତା
A detailed benchmark sheet (Image Credit: Google)

Gemini 3.1 Proର ARC-AGI-2 ବେଞ୍ଚମାର୍କରେ ବଡ଼ ସଫଳତା

ARC-AGI-2 ହେଉଛି ମୂଳ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ କର୍ପସ୍ (ARC)ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ । ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଚୋଲେଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ AIର ତରଳ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଦାହରଣରୁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ମାପିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ । ARC-AGI-2 ଭଳି କଠୋର ମାନଦଣ୍ଡରେ Gemini 3.1 Pro, 77.1% ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ମଡେଲର ଅଦୃଶ୍ୟ ଲଜିକ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ । ଏହାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା Gemini 3 Pro ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯାହା ଏହାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି । ଗୁଗୁଲର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ଉତ୍ତର ନଥାଏ ସେଠାରେ Google 3.1 proକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହି ମଡେଲ୍ ଜଟିଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭିଜୁଆଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ଼ାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ, କ୍ରିଏଟିଭ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

କଣ କରିପାରିବ Google 3.1 pro ?

Google 3.1 pro ସିଧାସଳଖ ଏକ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାରିତ କୋଡ୍ ଆନିମେଟେଡ୍ SVGs ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ । କିଛି ଉଦାହରଣ ସେୟାର କରି ଗୁଗୁଲ କହିଛି ଯେ Gemini 3.1 Pro SVG ଜେନେରେଟ୍ କରିଥିବା ଆନିମେସନ୍ Gemini 3 ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଠ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ।

Google 3.1 proର ବ୍ୟବହାରକାରୀ :

ଗୁଗୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Google 3.1 proକୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମୋଡ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ବିଶେଷକରି ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ ଭଳି ଉନ୍ନତ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜେମିନି ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ Google AI Plus, Pro ଏବଂ Ultra ୟୁଜରର୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଲିମିଟସ ପାଇପାରିବେ।

ଏହା ଛଡ଼ା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ Vertex AI ଏବଂ Gemini Enterprise ମାଧ୍ୟମରେ Gemini 3.1 Pro ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ Gemini 3.1 Pro ପ୍ରିଭ୍ୟୁ Google AI Studio, Gemini CLI, Google Antigravity ଏବଂ Android Studioରେ Gemini API ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

