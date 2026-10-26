ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଇମେଲ୍ ଓ ଫଟୋ ଉପରେ ଗୁଗଲର ନଜର: ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାକିଂ
ଗୁଗଲ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିମେଲ୍ ଏବଂ ଫଟୋଜ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Published : October 26, 2026 at 12:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଧୁନିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ (AI Agents) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୁଗଲ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବିରାଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗୁଗଲ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଏଆଇ କିମ୍ବା ଜେମିନିକୁ ନିଜ ଜିମେଲ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ ଦେଖିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ବିଜ୍ଞାପନର ନୂଆ ଖେଳ:
ବର୍ଷ 2021ରୁ ଗୁଗଲର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ, କମ୍ପାନୀ କେବେହେଲେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଜିମେଲ, ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋଜ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣ 'ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ' ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଜେମିନି ଆପ୍ସକୁ ନିଜ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ (ଜିମେଲ, ଡ୍ରାଇଭ୍) ଏବଂ ଫଟୋଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଗଲ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି 'ଏଆଇ ମୋଡ୍' ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ।
ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ:
ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ ଇନବକ୍ସ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରୁ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡାଟା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସାରାଂଶ କିମ୍ବା ସୂଚନାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ।
ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅତି ଜଟିଳ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ (Targeted Ads) ଦେଖାଯିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗଲରେ iPhone 18 ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁଗଲ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଆଇଫୋନ୍ ର ପୁରୁଣା ବିବରଣୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାପନ ହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି ।
କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଗୁଗଲ ଟ୍ରାକିଂ?
ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡିଜିଟାଲ୍ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ସ ପାଳନ କରି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜର ଜିମେଲ ଏବଂ ଫଟୋଜ୍ କୁ ତୁରନ୍ତ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ:
- ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଗୁଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ 'Data & privacy' ସେକ୍ସନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ସେଠାରେ 'Personalized Recommendations in Search services' ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ google.com ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ତଏହାପରେ 'Additional Personal Intelligence' ଅଧୀନରେ ଥିବା 'Connected Content Apps' ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ସେଠାରୁ ନିଜର ଗୁଗଲ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ ଫଟୋଜ୍ର ସଂଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗଲର ଏଆଇ ଆପ୍ ଜେମିନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜେମିନିର ସେଟିଙ୍ଗ୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଇ 'Personal Intelligence' ଅଧୀନରେ ଥିବା 'Connected Apps'କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ google.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 'Personalized Ads' ବିକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 'Off' କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଗଲ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ଡାଟା ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ google.com ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇ 'Search Services History' ଏବଂ ଜେମିନିର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ ।