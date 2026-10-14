ବିନା କୋଡିଂରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନିଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍: ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍
ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଡିଂ ନଜାଣି ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲର ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ସନାଲ ଆପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ।
Published : October 14, 2026 at 5:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ନିଜର ଆପ୍ ତିଆରି କରି ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆପ୍ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପବ୍ଲିକ୍ (ସାର୍ବଜନୀନ) କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ନୂଆ ସର୍ଭିସ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଆପ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଫୋନରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ'ର ସର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଲିଷ୍ଟିଂରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ 'ୱାଇବ୍-କୋଡିଂ' (Vibe-Coding) କୁହାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଆପ୍ ନିଜ ଫୋନରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଯେକୌଣସି ଆପ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପରେ ତାହା ପାଖାପାଖି 3 ଅରବ (300 କୋଟି) ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ୱେବ୍ ଆପ୍ ତିଆରି କରି କାମ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି । ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ AI ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନରେ ଚଲାଇପାରିବେ ।
ନିଜ ଫୋନରେ ଚାଲିବ ପର୍ସନାଲ ଆପ୍:
ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆପ୍ ତିଆରି କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଟି ପ୍ରାୟ 3 ବିଲିୟନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ ହୋଇଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଆପ୍ ତିଆରି କରିବା ପରେ ତାହାକୁ କେବଳ ନିଜ ଫୋନରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ସର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଲିଷ୍ଟିଂରେ ଏହା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ‘ଭାଇବ୍-କୋଡିଂ’ କୁହାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆପ୍ ତିଆରି କରି ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
New on Google Play: More ways to create, discover, and play @google https://t.co/7GqCkqcKSE— Sam Bright (@SamuelRBright) October 13, 2026
ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ସେୟାରିଂ ସୁବିଧା
ଏହି ପର୍ସନାଲ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ପୁରୁଣା ନୀତି ଏବଂ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଆମେରିକାରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆପ୍ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଟି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ରିଭ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଗେମିଂ ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ‘ଗେମ୍ ଫାଇଣ୍ଡର୍’ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏବଂ 1.2 ବିଲିୟନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡାଟା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପର୍ସନଲାଇଜ୍ଡ୍ ଗେମ୍ ସଜେସନ୍ ଦେବ । ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଆମେରିକାରୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହେବ । ୟୁଜର୍ସମାନେ ନିଜର ଗେମ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ । ଏହାଛଡ଼ା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ‘ଆସ୍କ ପ୍ଲେ’ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିବ । ଏବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନିଜ ପିଲାର ସଠିକ୍ ବୟସ ବଦଳରେ ବୟସର ରେଞ୍ଜ୍ ଡେଭେଲପର୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏକ୍ସପିରିୟନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।