ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Pixel Watch 5 ଓ Buds Pro 2, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଗୁଗଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ Pixel Watch 5 ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ଇୟରବଡ୍ସ Pixel Buds Pro 2 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

Pixel Watch 5
Pixel Watch 5 (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜଗତରେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ଭାରତେରେ ନିଜର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ Pixel Watch 5 ଏବଂ Pixel Buds Pro 2 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଗଲ୍‌ର ଆଧୁନିକ Tensor ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ Gemini AI ସୁବିଧା ସହ ଆସୁଛି । ଗ୍ରାହାକମାନେ ଆସନ୍ତା 20 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ । ଭାରତରେ Pixel Watch 5ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 39,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ Pixel Buds Pro 2ର ମୂଲ୍ୟ 22,900 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Pixel Watch5ର ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର୍ସ:

ନୂଆ Pixel Watch 5 ଦୁଇଟି ସାଇଜ୍ 41mm ଏବଂ 45mm ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସୁପର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ Actua AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 2,000 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମିଳୁଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା 'ସାଟେଲାଇଟ୍ SOS' ସୁବିଧା, ଯାହା ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେନ୍ସର, ସ୍ଲିପ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଇସିଜି (ECG) ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 36 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।

Pixel Buds Pro 2 ଫିଚର୍ସ:

ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ନୂଆ ଇୟରବଡ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ Tensor A1 ଅଡିଓ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ (ANC) ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏହି ବଡ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ Gemini AI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 'Clear Calling' ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯାହା ବାହାର କୋଳାହଳକୁ କମାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହାର କେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପିକର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇୟରବଡ୍ସ ହଜିଗଲେ 'Find My Device' ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ଖୋଜିହେବ ।

ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:

ଗ୍ରାହକମାନେ Pixel Watch 5କୁ Matte Black, Silver ଏବଂ Champagne Gold ରଙ୍ଗରେ କିଣିପାରିବେ। ସେହିପରି Pixel Buds Pro 2 ବଜାରରେ Olive, Wintergreen, Peony ଏବଂ Porcelain ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ୱାଚ୍ ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ୍ସ ଉପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିଭାଇସ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Googleର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକର୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌

ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍‌ Google Pixel 11 Pro Fold , ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Google Pixel 11 ସିରିଜ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ମଡେଲର ପ୍ରକୃତ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

PIXEL WATCH 5 PRICE
PIXEL BUDS PRO 2 SPECS
GOOGLE SMART DEVICES LAUNCH
ଗୁଗଲ୍ ୱାଚ୍ 5 ଓ ବଡ୍ସ
GOOGLE PIXEL WATCH 5 BUDS PRO 2

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.