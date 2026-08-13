ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Pixel Watch 5 ଓ Buds Pro 2, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଗୁଗଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ Pixel Watch 5 ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ଇୟରବଡ୍ସ Pixel Buds Pro 2 ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : August 13, 2026 at 2:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜଗତରେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ଭାରତେରେ ନିଜର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ Pixel Watch 5 ଏବଂ Pixel Buds Pro 2 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଗଲ୍ର ଆଧୁନିକ Tensor ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ Gemini AI ସୁବିଧା ସହ ଆସୁଛି । ଗ୍ରାହାକମାନେ ଆସନ୍ତା 20 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ । ଭାରତରେ Pixel Watch 5ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 39,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ Pixel Buds Pro 2ର ମୂଲ୍ୟ 22,900 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
Pixel Watch5ର ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର୍ସ:
ନୂଆ Pixel Watch 5 ଦୁଇଟି ସାଇଜ୍ 41mm ଏବଂ 45mm ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସୁପର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ Actua AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 2,000 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମିଳୁଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା 'ସାଟେଲାଇଟ୍ SOS' ସୁବିଧା, ଯାହା ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେନ୍ସର, ସ୍ଲିପ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଇସିଜି (ECG) ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 36 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
Pixel Buds Pro 2 ଫିଚର୍ସ:
Google #PixelWatch 5 helps make a healthier you.*— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2026
📊 Track fitness metrics
⛑️ Health Guardian features track key health trends*
💎 A scratch-resistant display
💫 41mm & 45mm sizing
*See video for more & get yours: https://t.co/p79kvi7xJg #MadeByGoogle pic.twitter.com/njRqT319SO
ଗୁଗଲ୍ର ଏହି ନୂଆ ଇୟରବଡ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ Tensor A1 ଅଡିଓ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ (ANC) ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏହି ବଡ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ Gemini AI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 'Clear Calling' ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯାହା ବାହାର କୋଳାହଳକୁ କମାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହାର କେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପିକର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇୟରବଡ୍ସ ହଜିଗଲେ 'Find My Device' ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ଖୋଜିହେବ ।
ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:
Pixel Buds are getting even better with new features, plus a new Olive finish for Pixel Buds Pro 2. Here’s what’s new:— Google (@Google) August 12, 2026
🔊 Enhanced ANC: Automatically adjusts to keep the noise out if your buds have subtle shifts
🗣️ Gemini Audio Control: Try saying, " hey google, turn up the bass"… pic.twitter.com/Z4RKjE5zcT
ଗ୍ରାହକମାନେ Pixel Watch 5କୁ Matte Black, Silver ଏବଂ Champagne Gold ରଙ୍ଗରେ କିଣିପାରିବେ। ସେହିପରି Pixel Buds Pro 2 ବଜାରରେ Olive, Wintergreen, Peony ଏବଂ Porcelain ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ୱାଚ୍ ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଡ୍ସ ଉପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିଭାଇସ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ।