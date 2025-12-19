ETV Bharat / technology

ପ୍ରତିବର୍ଷ କେମିତି କିଣିବେ ନୂଆ Pixel ଫୋନ; ଗୁଗଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ କଲା ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ

ଗୁଗଲ୍‌ ଏକ ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ପିକ୍ସେଲ ଲଭର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ । କିପରି ଜାଣନ୍ତୁ...

Google Pixel
ଗୁଗଲ୍‌ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ (Image Credit: Google)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଭାରତରେ ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ଏକ ନୂତନ ମାଲିକାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ପିକ୍ସେଲ 10 ସିରିଜ ଭଳି ନୂତନ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧୀନରେ କ୍ରେତାମାନେ ମାସିକ କିସ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଏକ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ନୂତନ ପିକ୍ସେଲ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପିକ୍ସେଲ ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଇବ୍ୟାକ୍ (ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ) ସାମିଲ ।

କଣ ଏହି ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ?

ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ମାସର ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ଯୋଜନାରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ Pixel ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଆପଣ ବାଛିଥିବା ମଡେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାସିକ ପେମେଣ୍ଟ ₹3333ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହାକୁ ନିୟମିତ EMI କ୍ରୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ କ୍ରେତା ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ EMI ଦେବା ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ Pixelକୁ ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ପାଇପାରିବେ ।

Google Pixel Upgrade Program
Google Pixel Upgrade Program (Image Credit: Google)

କେଉଁ ପିକ୍ସେଲ ଫୋନ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ?

ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ସେଲ ଲାଇନଅପ୍‌ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଯୋଗ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ:

  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10 Pro Fold

ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାରତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

Pixel Upgrade Program: କିପରି ସୁବିଧା ପାଇବେ ?

ଗୁଗଲ୍ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପିକ୍ସେଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ:

  • ଷ୍ଟେପ୍‌-1: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL କିମ୍ବା Pixel 10 Pro Fold ସମେତ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ Pixel ଡିଭାଇସ୍ ବାଛନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-2: ଡିଭାଇସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପାର୍ଟନର ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-3: 24 ମାସର ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ଯୋଜନାରେ Pixel ଫୋନ କିଣନ୍ତୁ।
  • ଷ୍ଟେପ୍‌-4: ଫୋନ କିଣିବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ Cashify ର ୱେବସାଇଟରେ Pixel ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନାମ ଲେଖାନ୍ତୁ ।

ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବା ପରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 9ଟି EMI ପରେ ଏବଂ15ଟି EMI ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ Pixel ଡିଭାଇସକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ । ଯଦି ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ Cashify କ୍ରେତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୂଳ EMI ଋଣର ବାକି ବାଲାନ୍ସ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ। ଗୁଗଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରି-କ୍ଲୋଜର ଚାର୍ଜ ବିନା ବିଦ୍ୟମାନ ଋଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା Pixel ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ 24-ମାସର ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMI ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଗଲ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ଏବଂ Pixel 10 Pro Fold ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ Google AI Proର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, Fitbit Premiumର 6 ମାସ ଏବଂ YouTube Premiumର 3 ମାସର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସମୟରେ, Pixel 10 କ୍ରେତାମାନେ Google One Premium (2TB), Fitbit Premiumର 6 ମାସ ଏବଂ YouTube Premiumର 3 ମାସର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।

