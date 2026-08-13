ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Googleର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକର୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କାମ କରେ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌

ଗୁଗଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଟ୍ରାକର୍ Google Pixel Tag ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 3,799 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Google's first smart tracker Google Pixel Tag launched in India.
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Googleର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକର୍‌ Google Pixel Tag । (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଟ୍ରାକର୍ 'Google Pixel Tag' ଭାରତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଛୋଟ ଡିଭାଇସ୍‌ଟି ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା Appleର AirTag ସହିତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରାକର୍‌କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା 11 ନଭେମ୍ବରରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା ବଜାରରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିସ୍ କିମ୍ବା 4ଟି ପ୍ୟାକ୍‌ର ବିକଳ୍ପରେ ମିଳିବ । ତେବେ ଏହି ଏହି ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କଣ, ଏହାର ଫିଚର୍ସ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ?

ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କଣ?

ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ (Google Pixel Tag) ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ ଦ୍ଵାରା ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଟ୍ରାକର୍ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାବି, ୱାଲେଟ୍, ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଗେଜ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସହିତ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଜିଗଲେ ସହଜରେ ଖୋଜି ପାଇବେ । ଏହା ଗୁଗଲ୍‌ର Find My Device ନେଟୱର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଖୋଜିଥାଏ । ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ UWB, ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ପିକର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ଟ ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍‌ର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

It integrates with Find Hub.
ଏହା Find Hub ସହ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଅଟେ । (Image Credit: Google)

ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍:

ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିସ୍ ମଡେଲର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାମ୍ 3,799 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 4ଟି ଟ୍ରାକର୍ ଥିବା ବଡ଼ ପ୍ୟାକ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 12,900 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଗୁଗଲ୍ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌କୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର 'Fog' ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ ପଥର ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବା ଚାବିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ । ଏହାର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଏକ ଏଲଇଡି (LED) ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ବଡ଼ ଗୁଗଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ମିଳିଥାଏ ।

Google Pixel Tag
Google Pixel Tag (Image Credit: Google)

ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡବ୍ୟାଣ୍ଡ (UWB) ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ:

ଏହି ପିକ୍ସେଲ ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡବ୍ୟାଣ୍ଡ (UWB) କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ହଜିଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖୋଜି ବାହାର କରିହେବ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ଟି କମ୍ପାନୀର ସ୍ପେଶାଲ୍ 'Find Hub' ଆପ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଡିରେକ୍ସନାଲ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଗୁଗଲ୍ ଏଥିରେ 1ବିଲିୟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ କ୍ରାଉଡ୍‌ସୋର୍ସଡ୍ ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକେଟ୍ କରିହେବ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ରହିବ ।

Google Pixel Tag
Google Pixel Tag (Image Credit: Google)

Left Behind ଆଲର୍ଟ ଓ ସେଫ୍ଟି:

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର 'Left Behind Alerts' ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଏ । ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ଟ୍ରାକର୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଫୋନ୍ ନିଜେ ତା’ର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ରିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇପାରି ବ। ଏହାକୁ Pixel Watch ସହିତ Pixel Buds ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ Gemini ଏଆଇ କୁ କହି ମଧ୍ୟ ଖୋଜିହେବ । ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଗ୍‌କୁ ଏକସଙ୍ଗେ ସମୁଦାୟ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ।

Google Pixel Tag
Google Pixel Tag (Image Credit: Google)

କୋଏନ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:

ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୟୁଜର୍-ରିପ୍ଲେସେବଲ୍ (ବଦଳାଇ ହେଉଥିବା) CR2032 କୋଏନ୍ ସେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ IP68 ଭଳି ଉନ୍ନତ IP67 ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା 1 ମିଟର ଗଭୀର ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 9 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ କରିହେବ, ଯେଉଁଥିରେ Bluetooth 6.0 ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଓଭରାଲ୍ ଓଜନ ମାତ୍ର 11.8 ଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍‌ Google Pixel 11 Pro Fold , ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Google Pixel 11 ସିରିଜ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ମଡେଲର ପ୍ରକୃତ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

GOOGLE BLUETOOTH TRACKER
PIXEL TAG VS AIRTAG
ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍‌
GOOGLE PIXEL TAG SPECFICATION
GOOGLE PIXEL TAG INDIA PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.