ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Google Pixel 11 ସିରିଜ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ମଡେଲର ପ୍ରକୃତ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଗୁଗଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ Pixel 11 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 89,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

The Google Pixel 11 series will be available for sale in Bhagatiya Bazaar from August 20.
Google Pixel 11 ସିରିଜ୍‌ 20 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭଗତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 7:11 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଗୁଗଲ୍‌ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ ନେକ୍ସଟ୍‌-ଜେନେରେସନ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଲାଇନ୍- ଅପ୍ ଅଧୀନରେ Pixel 11, Pixel 11 Pro ଏବଂ Pixel 11 Pro XL ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା 20 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଗୁଗଲ୍ ଷ୍ଟୋର, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲ୍‌ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୁଡିକୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । ବ୍ୟବହାରକରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ ଗୁଡିକ ସହିତ 6 ମାସର ଗୁଗଲ୍ AI ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ।

ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାର୍ଡୱୋର ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ 11 ସିରିଜ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରୋ (Pro) ଏବଂ ପ୍ରୋ ଏକ୍ସଏଲ୍ (Pro XL) ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା ନୂଆ 'HiLight' ଫିଚର । ଏହା ହେଉଛି ଫୋନର ପଛପଟ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ LED ଲାଇଟ୍, ଯାହା ଫୋନ୍ ଓଲଟା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ଜଳିଥାଏ । ଏହି ଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଏଆଇ ମଡେଲ୍ 'ଜେମିନି' (Gemini AI) କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଉଛି । ଏହା ସହିତ ନିଜ ପସନ୍ଦର କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ତିନୋଟି ଯାକ ଫୋନରେ ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଲେଟେଷ୍ଟ 'Google Tensor G6' ଚିପସେଟ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'Titan M3' ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଗୁଗଲ୍‌ର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋସେସର୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 25% ଦ୍ରୁତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଏବଂ 15% ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ ଓପନ୍ କରିବାର ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏଆଇ (AI) କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିପ୍ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 3.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍‌ରେ କାମ କରେ, ସେ ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ।

ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସଲେ 11 ସିରିଜ୍‌ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ:

ଭାରତରେ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ମଡେଲର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଖାଯାଇଛି:

Pixel 11 (12GB + 256GB): ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 89,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

Pixel 11 (12GB + 512GB): ଏହି ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1,04,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା Pistachio, Hibiscus, Frost ଓ Obsidian ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ।

Pixel 11 Pro (12GB + 256GB): ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,19,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।

Pixel 11 Pro (12GB + 512GB): ଏହି ମଡେଲର ଦାମ୍ 1,34,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

Pixel 11 Pro XL (12GB + 256GB): ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1,34,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Pixel 11 Pro XL (12GB + 512GB): 11 ସିରିଜ୍‌ର ଏହା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଟେ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,49,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍‌ Canyon, Fog, Olive ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍‌ ଫିନିଶ Obsidian ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଗୁଗଲ୍‌ ପିକ୍ସଲେ 11ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:

ଏହି ବେସ୍ ମଡେଲ୍ Pixel 11 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣାୟ ଏଜ୍‌-ଟୁ-ଏଜ୍‌ ଗ୍ଲାସ କ୍ୟାମେରା ବାର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ପତଳା ଅଟେ । ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିବାକୁ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 48-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 56% ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି (ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷମତା) ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା କମ୍ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆସିଥାଏ ।

ନୂଆ Tensor G6 ଚିପ୍‌ର ପାୱାର୍ ଯୋଗୁଁ, ଏହାର 5x ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବେ 30x Super Zoomକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟର ବହୁତ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ।

ଏହି ବେସ୍ ମଡେଲ୍ Pixel 11 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏଜ୍-ଟୁ-ଏଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ୟାମେରା ବାର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ପତଳା ଅଟେ । ଏଥିରେ 6.3-inch ର Full HD+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 120Hz ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 3,000 nits ର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍ 2 ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । ମୋବାଇଲ୍‌କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ Google Tensor G6 ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ Titan M3 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିପସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ 12GB LPDDR5X RAM ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଫୋନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ f/1.7 ଅପର୍ଚର, OIS ଏବଂ LDAF ସପୋର୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ 48MPର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର, 12MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହିତ 10.8MP ର ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେଲଫି ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ f/2.2 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 10.5MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଧୁନିକ Android 17 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ସହିତ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IP68 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଫୋନରେ 4,985mAhର ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 30Wର ୱାୟର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 25W ର Qi 2.2 Pixelsnap ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହାର ଓଭରାଲ୍ ସାଇଜ୍ 152.8 x 72 x 8.6 mm ଏବଂ ଓଜନ 197 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।

ପିକ୍ସେଲ 11 Pro ଏବଂ XL Pro:

'HiLight' ଫିଚର ସହ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, Pixel 11 Pro ମଧ୍ୟରେ 2856 x 1280 ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶିଷ୍ଟ 6.3-inchର 1.5K LTPO ଆମୋଲେଡ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି Pixel 11 Pro XL ମଧ୍ୟରେ 1344x2992 ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 6.8-inchର QHD+ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ ସର୍ବାଧିକ 3,600 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍, 120Hzର ଆଡପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍ 2 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଫୋନ୍ ସମାନ Tensor G6 ପ୍ରୋସେସର, Titan M3 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିପ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 17 ଓଏସ୍ (OS) ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 12GB LPDDR5X RAM ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ f/1.68 ଅପର୍ଚର, OIS ଏବଂ LDAF ସପୋର୍ଟ ସହିତ 50MPର ଏକ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, 48MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍‌ ଜୁମ୍ ସହ 120x ଡିଜିଟାଲ ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ 48MPର ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ 42MPର କ୍ୟାମେରା ରଖାଯାଇଛି ।

ପାୱାର ପାଇଁ Pixel 11 Pro ମଧ୍ୟରେ 4,840mAh ଏବଂ Pixel 11 Pro XL ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର 5,115mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 30Wର ୱାୟର୍ଡ ଏବଂ 25Wର Qi 2.2 PixelSnap ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏଥିରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ସହିତ IP68ର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । Pixel 11 Pro ର ଓଭରାଲ୍ ସାଇଜ୍ 152.7 x 71.9 x 8.4mm ଓ ଓଜନ 204 ଗ୍ରାମ ଥିବା ବେଳେ Pixel 11 Pro XLର ଆକାର 162.7 x 76.5 x 8.5 mm ଏବଂ ଓଜନ 226 ଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ ଦାମରେ ଏଭଳି ସୁପର୍ ପ୍ରିମିୟମ ଗୁଣ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ଗୁଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗେମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା Realmeର ବଡ଼ ଧମାକା ଫୋନ୍: 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମିଳିବ ମାସିଭ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍

Google Gemini ଆପ୍‌ର ଭୟଙ୍କର ରେକର୍ଡ, 1ବିଲିୟନ୍‌ ଗ୍ରାହକ ପାର୍ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହଲଚଲ୍

Gamescom 2026ରେ Samsungର ବଡ଼ ଧମାକା: ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ 6K ଗେମିଂ ମନିଟର Odyssey G8 ଏବଂ Galaxy Z Fold8 Ultra

TAGGED:

GOOGLE PIXEL 11 LAUNCH
PIXEL 11 PRO SPECIFICATIONS
CUSTOM HILIGHT FEATURE
ଗୁଗଲ୍ ପିକ୍ସେଲ 11 ସିରିଜ୍‌
GOOGLE PIXEL 11 PRICE INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.