ଗୁଗଲ୍ର ବଡ଼ ଧମାକା: ଆସୁଛି Pixel 11 ସିରିଜ୍, ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦାମ୍ ଓ ଲାଇଭ୍ ଲିଙ୍କ୍
ଗୁଗଲ୍ ଆଜି ନିଜର ବାର୍ଷିକ 'Made by Google' ଇଭେଣ୍ଟରେ Pixel 11 ସିରିଜର 4ଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହ ଅନେକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : August 12, 2026 at 10:18 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ ଆଜି ଅର୍ଥାତ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ନାମ ମେଡ୍ ବାୟ ଗୁଗଲ୍ (Made by Google) । ଗୁଗୁଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ପିକ୍ସଲ ସିରିଜ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ, ବଡସ୍ ଭଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।
ଗୁଗୁଲ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପିକ୍ସେଲ 11 ସିରିଜ୍କୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ଏବଂ Pixel 11 Pro Fold । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ Google Pixel Watch 5 ଭଳି ଅନ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ସହ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ତାହାର ଲାଇଭ ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ।
ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମୟ:
ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ୍କୁ ଘର ବସି ଦେଖିପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍ର ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ 12 ଅଗଷ୍ଟ 6:00 PM ET ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଭୋର୍ 3:30 AM ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 3 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ 'Made by Google' ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଟ୍ରେଭର ନୋଆ ଏଥର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମାସିଭ୍ ଟେନସର ଜି6 ପ୍ରୋସେସର:
ଲଞ୍ଚିଂ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Pixel 11 ସିରିଜର ସମସ୍ତ ଫୋନରେ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଆଧୁନିକ Tensor G6 ପ୍ରୋସେସର ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାର ବେସ୍ ମଡେଲ Pixel 11 ମଧ୍ୟରେ 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ RAM ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଟପ୍ Pro ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ 16GB ବଡ଼ RAM ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରୋ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଫିଚର୍ 'HiLight' ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 'Pixel Glow' ନାମରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମଟି କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟର କଲ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭଳି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ Android 17 ସହିତ ଉନ୍ନତ Gemini Intelligence ଏଆଇ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିବ ।
ଭାରତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦରଦାମ୍:
ଗୁଗଲ୍ ଡିସକଭରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫୋନର ଦାମ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷର ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ଏଥର ସମସ୍ତ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100 ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାର କାରଣ ମେମୋରୀ ସଙ୍କଟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ବଜାରର ସମସ୍ତ ଲିକ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଖାଯାଇପାରେ:
- Pixel 11 ବେସ୍ ମଡେଲ: ଏହାର ଆନୁମାନିକ ଦାମ୍ ପ୍ରାୟ 899 ଡଲାର ହୋଇପାରେ ।
- Pixel 11 Pro ମଡେଲ: ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,099 ଡଲାର ରଖାଯାଇପାରେ ।
- Pixel 11 Pro XL ମଡେଲ: ଏହି ବଡ଼ ଫୋନର ଦାମ୍ 1,299 ଡଲାର ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରେ ।
- Pixel 11 Pro Fold ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍: ଏହା ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମଡେଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1899 ଡଲାର ରଖାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଖୁଲାସା ଆଜି ରାତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।