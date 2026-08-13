ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ Google Pixel 11 Pro Fold , ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ Google Pixel 11 Pro Fold ମୋବାଇଲରେ ସମୁଦାୟ 5ଟି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 4K/60 fps ସ୍ପିଡ୍ରେ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିବ ।
Published : August 13, 2026 at 10:30 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ 'Google Pixel 11 Pro Fold' କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୋନ୍କୁ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଡ଼ ଲଞ୍ଚିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ Pixel 11 ସିରିଜର ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି ।
Pixel 11 Pro Foldର ମୂଲ୍ୟ ଓ କଲର୍ ଅପ୍ସନ:
ଭାରତରେ ଏହି ସୁପର୍ ପ୍ରିମିୟମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ 1,86,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଗୁଗଲ୍ ଏହି ଦାମୀ ଫୋନ୍କୁ ଭାରତରେ କେବଳ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 16GBର RAM ସହିତ 512GBର ବିଶାଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଙ୍ଗ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ କଲର୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ଭାରତରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର 'Olive' ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ।
Google #Pixel11 Pro Fold opens up a new way to go pro.— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2026
🌈 HiLight: tune out, stay in the loop
🧠 Gemini Intelligence helps handle simple tasks*
💪 Ultra-durable, 3x as strong*
🔆 Screens are 20% brighter*
*See video for more & get yours today: https://t.co/qDCBrfFvud… pic.twitter.com/Us2LmmKKXV
Pixel 11 Pro Foldର ଡିସପ୍ଲେ:
ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଅତି ଉନ୍ନତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା 2,076 x 2,152 ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 8-inchର OLED ସୁପର୍ ଆକ୍ଚୁଆ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନରେ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 372 ppi ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 3,600 ନିଟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ HDR ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1,080 x 2,342 ପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 6.5-inchର OLED ସୁପର୍ ଆକ୍ଚୁଆ କଭର୍ ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆସପେକ୍ଟ ରେସିଓ 19.5:9 ରହିଛି । ଏହାର ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଥିନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏକ ଅତି ମଜବୁତ ସେରାମିକ କଭର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।
Pixel 11 Pro Foldର ପ୍ରୋସେସର:
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାମଲାରେ ଗୁଗଲ୍ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ Tensor G6 ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ହାଇ-ଲେଭଲ୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ Titan M3 ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ Android 17 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗୁଗଲ୍ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଡିଭାଇସ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଓଏସ୍ ଅପଡେଟ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପିକ୍ସେଲ ଡ୍ରପ୍ (Pixel Drop) ସପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
Pixel 11 Pro Foldର କ୍ୟାମେରା :
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହି ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ମୋବାଇଲରେ ସମୁଦାୟ 5ଟି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ f/1.7 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 48MPର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, 127-ଡିଗ୍ରୀ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ 10.5MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 5x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ ସହ 30x ଡିଜିଟାଲ ଜୁମ୍ ସପୋର୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ 10.8MP ର ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏହାର ବାହାର କଭର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଭିତର ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା f/2.2 ଅପର୍ଚର ବିଶିଷ୍ଟ 10MPର ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ 4K/60 fps ସ୍ପିଡ୍ରେ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇପାରିବ ।
Pixel 11 Pro Foldର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି:
ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 4,806mAhର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପେଆପେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ 30Wର ଚାର୍ଜିଂ ଆଡପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 25Wର ୱାୟରଲେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।
ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IP68ର ୱାଟର ଏବଂ ଡଷ୍ଟ ରେସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସାଇଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଲଗାଯାଇଛି । ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ 5G, ୱାଇ-ଫାଇ 7, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 6 ଏବଂ USB Type-C ପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହାର ଓଭରାଲ୍ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 239 ଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି ।