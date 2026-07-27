ETV Bharat / technology

ଗୁଗୁଲ୍‌ର ବଡ଼ ଝଟକା: ମହଙ୍ଗା ହେବ Google Pixel 11 ସିରିଜ୍, ଦାମ୍ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ 11 ସିରିଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ।

According to leaked information, the price of the Pixel 11 and Pixel 11 Pro models will see an increase of about $100.
ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିକ୍ସେଲ 11 ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ 11 ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100 ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । (Image Credit: YouTube/Made by Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ (Google) ନିଜର ଆଗାମୀ ପିକ୍ସେଲ 11 (Pixel 11) ସିରିଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରାମ୍ (RAM) ବା ମେମୋରୀର ଘୋର ଅଭାବ ଏବଂ ଦାମ୍‌ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ମେଡ୍ ବାଇ ଗୁଗୁଲ୍ 2026' ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗୁଗୁଲ୍‌ର ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଭାଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସକିଲ୍ ବରକତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦାମ୍ ବଢ଼ାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ।

ରାମ୍‌ର ଦାମ୍‌ରେ 6 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ:

ମୋର୍ଗାନ୍ ଷ୍ଟାନଲି ଡାଟା ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 2025 ମସିହାରେ 1 ଜିବି (GB) ରାମ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 2.80 ଡଲାର ରହିଥିବା ବେଳେ 2026ରେ ଏହା 12 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମ୍ ଦାମ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 6 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍‌ରେ 16 ଜିବି ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି ଖର୍ଚ୍ଚ 45 ଡଲାରରୁ ସିଧାସଳଖ 192 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ (AI) ଡାଟା ସେଣ୍ଟର୍ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ହାଇ-ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍‌ଥ ମେମୋରୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ମେମୋରୀ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କେବଳ ପିକ୍ସେଲ 11 ସିରିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନୁହେଁ, ପିକ୍ସେଲ ୱାଚ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ 10a ଭଳି ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଗୁଗୁଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।

ଭାରିଆଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିବରଣୀ:

ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିକ୍ସେଲ 11 ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ 11 ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100 ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପୂର୍ବରୁ ପିକ୍ସେଲ 10 ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 799 ଡଲାର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ସେଲ 11ର ମୂଲ୍ୟ 899 ଡଲାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌କୁ 128 ଜିବି ରୁ ବଢ଼ାଇ 256 ଜିବି କରିଛି । ସେହିପରି ପିକ୍ସେଲ 11 ପ୍ରୋ ଏକ୍ସଏଲ୍ (Pro XL) ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ 11 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ 100 ଡଲାର ମହଙ୍ଗା ହେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ପିକ୍ସେଲ 11 ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍‌ରେ 256 ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ 16 ଜିବି ବଦଳରେ 12 ଜିବି ରାମ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡିକ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ରେଡ୍-ଇନ୍ ଅଫର୍, ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ୱାନ୍ (Google One) ଭଳି ବଣ୍ଡଲ୍ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

ନୂଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:

ହାର୍ଡୱେର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ଏବଂ କମ୍ ରାମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯାହା କମ୍ ମେମୋରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ଏବଂ ଆପ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ । ଗୁଗୁଲ୍ ଏକ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆପଣାଇ ଏଆଇ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଟେନ୍ସର୍ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍‌କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସିଧାସଳଖ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

2026 Maruti Brezza: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭି Jeep Meridian Anniversary ଏଡିସନ୍, ମିଳିବ CARA AI ସୁବିଧା

ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସିଙ୍କ 'Bitchat' ଆପ୍! ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଗିଟହବକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର

TAGGED:

PIXEL 11 PRICE HIKE
GOOGLE PIXEL 11 LAUNCH
PIXEL 11 SPECS
ଗୁଗୁଲ୍ ପିକ୍ସେଲ 11 ଦାମ୍
GOOGLE PIXEL 11 PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.