ଫେଲ୍‌ ମାରିଲା ଗୁଗଲ୍‌ Pixel 10 Pro Fold; ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ଘଟିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ

ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଫାଟିଲା ଗୁଗଲ୍‌ର Pixel 10 Pro Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କରୁଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Google Pixel 10 Pro Fold
ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଫାଟିଲା ଗୁଗଲ୍‌ର Pixel 10 Pro Fold ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ (Image Credit: YouTube/@JerryRigEverything)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 5:21 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍‌ର ନୂତନ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପିକ୍ସେଲ୍ 10 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ (Google Pixel 10 Pro Fold) ଲୋକପ୍ରିୟ YouTuber ଜ୍ୟାକ୍ ନେଲସନ୍ ଓରଫ ଜେରିରିଗ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ବାରା ଏକ କଠୋର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରିଛି । ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିଭାଇସଟି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ନେଲସନ ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଫୋନ୍ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ ବାହାରିଛି ଧୂଆଁ ।

ଲେଭଲ୍‌-6ରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍‌ ହେଲା ଡିଭାଇସ

ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ନେଲସନ୍ ପ୍ରଥମେ Pixel 10 Pro Foldର କଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହା Mohs ହାର୍ଡନେସ୍‌ ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତରରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ପରି ସ୍ତର ସପ୍ତମରେ ଗଭୀର ଖାଲ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହିତ ଭିତର ନମନୀୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନଖରୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଲେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା । ଫୋନର ବାହ୍ୟ ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଯାହା ତଳେ କଲର କୋଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ହିଞ୍ଜରେ ଫସିଲା ବାଲି

ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାବେ IP68 ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିବ ସତ୍ତ୍ବେ Pixel 10 Pro Foldର ହିଞ୍ଜ ବାଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା । ନେଲସନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କଣିକା ଏଥିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଙ୍କା ପରୀକ୍ଷା (BendTest)ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ନେଲସନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ।

ଫେଲ୍‌ ମାରିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ

ଡିଭାଇସଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିବାବେଳେ ନେଲସନ୍ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଙ୍କା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହା ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା ଯେତେବେଳେ ଫୋନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା । ନେଲସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଫୋନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ସେହି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋର କେବେ ବି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନାହିଁ ।"

ପିକ୍ସେଲ 10 ପ୍ରୋ ଫୋଲ୍ଡ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନେଲସନଙ୍କ ଫୋନ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଫୋନ । ଏପଟେ iFixitର ଏଲିଜାବେଥ ଚାମ୍ବରଲେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭାବୁନାହୁଁ ଯେ ଏହା Pixel 10 Pro Fold ଡିଜାଇନରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଏକ ସଙ୍କେତ ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲାନି ଗୁଗଲ୍‌

ଗୁଗଲ୍‌ ଏଯାବତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଡିଭାଇସରେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବାର ବିପଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ Pixel 6A ଏବଂ Pixel 4Aକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 2 ଲକ୍ଷ ଥର Samsung Galaxy Z Fold 7ର ଫୋଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର; 5.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ଲାଇଭ୍‌

