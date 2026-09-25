ଆଜି କଣ ପିନ୍ଧିବେ ବତାଉଛି ଗୁଗଲ! ଫୋନ୍ରେ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି AI ଫିଚର୍
ଗୁଗଲ ଫୋଟୋଜ୍ ନିଜର ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ 'Virtual Closet' ଫିଚର୍କୁ ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକର ଡିଜିଟାଲ୍ କପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।
Published : September 25, 2026 at 8:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାମକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ "ଆଜି କଣ ପିନ୍ଧିବି?" ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବେ ଗୁଗଲ ନିଜେ କରିଦେଇଛି । ଗୁଗଲ ଫୋଟୋଜ୍ (Google Photos) ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଏଆଇ-ପାୱାର୍ଡ 'ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କୋଲ୍ଜ' (Virtual Closet) ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସୁପର-ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକପତ୍ରର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ୍ୱାର୍ଡରୋବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ । ଏବେ ଆଲମାରୀ ଖୋଲି ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହିଁ ମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ନିଜର ପରଫେକ୍ଟ ଆଉଟଫିଟ୍ ବାଛିପାରିବେ ।
ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଇଓଏସ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ:
ଗୁଗଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଖାସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଆଇଓଏସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ୍ର ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର୍ଟି ଫିଲ୍ମ 'କ୍ୟୁଲେସ୍'ର ଚେର (Cher) ଚରିତ୍ରର ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ୍ୱାର୍ଡରୋବ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୁଗଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ପୋଷାକର କୌଣସି ବି ଡାଟା ରିଟେଲର୍ ଭଳି କୌଣସି ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ସହିତ ଶେୟାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍ ରହିବ ।
2️⃣ As if! Virtually style and try on new looks with wardrobe, which automatically catalogs the clothes in your photos pic.twitter.com/W3ZZDsPGzq— Google (@Google) September 24, 2026
ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲୋଜେଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ଏହି ଏଆଇ ଫିଚର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ:
- ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଗଲ ଫୋଟୋଜ୍ ଆପ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେକ୍ସନରେ 'Closet' ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରଥମ ଥର ଓପନ୍ କଲାବେଳେ ଆପ୍ ପୋଷାକ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ତାହାକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ ।
- ଏହାପରେ ଆପ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀର ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସ୍କାନ୍ କରି ଟପ୍ସ, ବଟମ୍ସ ଏବଂ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଭଳି ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ।
- ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ସ ବାଛି ମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରି ସେଭ୍ ବା ଶେୟାର କରିପାରିବେ ।
ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ ଏବଂ ମାର୍କଅପ୍ ଟୁଲ୍ରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍:
ଏହି ବଡ଼ ରୋଲଆଉଟ୍ ସହିତ ଗୁଗଲ ଫୋଟୋଜ୍ ଆପ୍ରେ ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର 'Gemini Spark' ଫିଚର୍କୁ ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଛି । ଏବେ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରମ୍ପ ଦେଇ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସହ ତାହାକୁ ବ୍ରାଇଟେନ୍ (Brighten) କରି ସିଧାସଳଖ ଶେୟାର କରିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଆମେରିକାରେ ଗୁଗଲ ଏଆଇ ପ୍ରୋ (Google AI Pro) କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆପ୍ ଭିତରେ ଥିବା ମାର୍କଅପ୍ ଟୁଲ୍ (Markup Tool) ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି ।