ଗୁଗୁଲରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର, ଏବେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡରେ ହେବ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍
ନିଜ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କଷ୍ଟକର ଟୁଲ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ସେଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି । ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ ।
Published : January 28, 2026 at 8:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Google Photos ଭାରତରେ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏବେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ । ନିଜ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କଷ୍ଟକର ଟୁଲ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ସେଟିଂର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବାସ୍ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଲେଖିକରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଟୋରେ କଣ କଣ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗୁଗୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏଡିଟ କରିଦେବ ।
ଆଡ଼ଭାନ୍ସ AI କରିବ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍:
ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ "Help me edit" ଅପସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହି କିମ୍ବା ଲେଖିକରି କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ । ଫଟୋରେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢାଇବା, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଟାଇବା, ସ୍ମାଇଲକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଖିକୁ ଖୋଲିବା ଗୁଗୁଲର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ AI ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଫଟୋ ଏଡିଟ କରିଦେବ ।
ବହୁଭାଷୀ ସପୋର୍ଟ:
ଏହି ଫିଚର ଭାରତର ବହୁ ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ୟୁଜର୍ସ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର କେବଳ 4GB RAM ଓ Android 8.0ଉପର ଭର୍ସନ ଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କାମ କରିବ ।
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଡିଟିଂ କରିବ AI:
ଗୁଗୁଲ ଫଟୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଚର ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବହୁ ଭଲ ଭାବେ ଏଡିଟ କରୁଛି । ଆଗରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ, ଯେପରି ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ହସକୁ ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୁଗୁଲ ଏହାକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଏଡିଟ କରିବ । ଏବଂ ଏହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବ ।
Nano Banana ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ Google Photos ରେ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ Nano Banana ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଫଟୋକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବଦଳାଇପାରିବେ । ସ୍କେଚ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଲୁକ ଦେଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଦ୍ଦରେ କହି କିମ୍ବା ଲେଖି ଗୁଗୁଲକୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
AI ଦ୍ବାରା ଏଡିଟ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଏବେ C2PA Content Credentialsର ସପୋର୍ଟ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଫଟୋରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲେବଲ ଯୋଡ଼ି ହୋଇରହିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହି ଫଟୋ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କଣ ବଦଳା ଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏହି ସବୁ ଅପ୍ଡେଟ୍ ସହିତ ଏଡିଟିଂ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବହୁ ସହଜ, ଜଲଦି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।