ମହାକାଶରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିବ Google, ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ Blue Origin ସହ କଲା ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି
ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସନକ୍ୟାଚର ଅଧୀନରେ ମହାକାଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ।
Published : November 20, 2026 at 8:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ Google ଏବେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକୁ ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଅସମ୍ଭବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ Blue Origin ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି । 'Project Suncatcher' ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ମହାକାଶକୁ ଛୋଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପଠାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଟେଲାଇଟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ର୍ୟାକର କ୍ଷମତା ରହିବ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର ହେଭି-ଲିଫ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍-ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ କକ୍ଷପଥକୁ ପଠାଯିବ । ଏହି ରକେଟଗୁଡ଼ିକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସର୍ଭର ସହିତ ଗୁଗଲର ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚିପ୍ 'ଟେନସର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍' (TPU) ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଯିବ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉତକ୍ଷେପଣ 2029 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଡାଟା ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଜୁଳି, ଜମି ଏବଂ କୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ମହାକାଶରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଗୁଗଲ୍ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେଇଛି । ଗୁଗଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସ୍ପେସଏକ୍ସ (SpaceX) ଏବଂ ଷ୍ଟାରକ୍ଲାଉଡ୍ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI— Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026
ମହାକାଶରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇବାର ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ:
ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗୁଗଲ୍ ନିମ୍ନ-ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ (LEO)କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ସର୍ଭର ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥରକେ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ କାମ କରିପାରୁଛି । ମହାକାଶରେ ସାଧାରଣ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତାପ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଏହାଛଡ଼ା ମହାକାଶରେ ଥିବା ବିକିରଣ ବା ରେଡିଏସନ୍ ଯୋଗୁଁ 'ବିଟ୍ ଫ୍ଲିପ୍' ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମର ବାଇନାରୀ କୋଡରେ ଏକକୁ ଶୂନ କିମ୍ବା ଶୂନକୁ ଏକ କରିଦେଇପାରେ ।
ଉତକ୍ଷେପଣର ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବୈଷୟିକ ଜଟିଳତା:
ମହାକାଶକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପଠାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ଫାଲକନ୍ 9 (Falcon 9) ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 74 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 685.09 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ସର୍ଭର ରୁମର ହାର୍ଡୱେୟାର ବହନ କରିପାରିବ । କାର୍ନେଗି ମେଲନ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ପ୍ରଫେସର ବ୍ରାଣ୍ଡନ୍ ଲୁସିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଟେଲାଇଟରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଏବଂ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ସହ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।