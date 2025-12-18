ETV Bharat / technology

ଗୁଗଲ୍‌ ଆଣିଲା UPI ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ; କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ ୟୁଜର ?

ଗୁଗଲ୍ ପେ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ Google Pay ଆପ୍‌ରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଗୁଗଲ୍‌ ଆଣିଲା UPI ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ (Image Credit: Google India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ଗୁଗଲ୍‌ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଗୁଗଲ୍‌ ପେ ଓ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରସ୍ପର ସହ ସହଭାଗିତାରେ UPI-ଆଧାରିତ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି Google Pay Flex Axis Bank Credit Card । ଏହି କାର୍ଡ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟସ୍‌ ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ଗୁଗଲ୍ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍‌ ଲିମିଟ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ Flex By Google Pay ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରାୟ 50 ନିୟୁତ ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । Flex by Google Pay ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ୍-ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

Google Pay Flex Axis Bank Credit Card କଣ ?

ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏହା RuPay ନେଟୱର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି କାର୍ଡଟି Google Pay ଆପ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ଭୌତିକ କାର୍ଡ ବହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି UPI ପରି ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମିକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।

ଏକକାଳୀନ UPI ଓ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡର ଫାଇଦା

ଏହି କାର୍ଡଟି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପରି କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ୟୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା UPI QR କୋଡ୍‌ ସ୍କାନ୍‌ କରି ସିଧା କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । RuPay ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି

Google Pay Flex: କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ?

ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ । ୟୁଜରମାନେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ଭୌତିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଅନୁମୋଦନ ପରେ, କାର୍ଡଟି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ୍‌ ପେ ଆପ୍‌ ଅପଡେଟ୍‌ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେପ୍‌କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:

  • Google Pay ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
  • ତଳେ, Money ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
  • “Get Flex” ବ୍ୟାନରରେ, Apply ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
  • Continue ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
  • ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ପସନ୍ଦ ଯୋଡନ୍ତୁ।
  • ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
  • Accept and continue ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ OTP ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
  • ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ Submit application ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
  • ଏବେ Continue ଉପରେ ଟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ ।
  • ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, Continue ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଡିଜିଟାଲ୍ KYC ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆପଣ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବେ। ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର Flex କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର Google Pay ଆପ୍‌ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍‌ରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବେ ।

Google Pay Flex: ମିଳିବ ଏକାଧିକ ଫାଇଦା

  • ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ମିଳିବ Star: ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ Flex କାରବାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ "Star" ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଏକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି Flex କାରବାରରେ ତୁରନ୍ତ ରିଡିମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
  • ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରି-ପେମେଣ୍ଟ: ଗୁଗଲ୍‌ ପେ ଆପ୍‌ ଭିତରେ ୟୁଜର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିଲିଂକୁ ଟ୍ରାକ୍‌ କରିପାରିବେ । କାର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍‌ ଏକାସହିତ ଭରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏହାସହିତ ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍‌ କାର୍ଡ ବିଲ୍‌କୁ EMIରେ ବି ବଦଳାଇପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଉନ୍ନତ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
  • ଆପ୍‌ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଏହି ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଇନ୍‌-ଆପ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁଜର ଆପ୍‌ରେ ହିଁ କାର୍ଡକୁ ବ୍ଲକ୍‌ ଓ ଅନବ୍ଲକ୍‌ କରିପାରିବେ, PINକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଟ୍‌ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ୍‌ ସେଟ୍‌ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।

କେବେ ଓ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ଏହି କାର୍ଡ ?

କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଗୁଗଲ୍‌ର କହିବାନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

