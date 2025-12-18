ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା UPI ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ; କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ ୟୁଜର ?
ଗୁଗଲ୍ ପେ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ Google Pay ଆପ୍ରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
Published : December 18, 2025 at 3:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ଗୁଗଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ ପେ ଓ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରସ୍ପର ସହ ସହଭାଗିତାରେ UPI-ଆଧାରିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି Google Pay Flex Axis Bank Credit Card । ଏହି କାର୍ଡ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଗୁଗଲ୍ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ Flex By Google Pay ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରାୟ 50 ନିୟୁତ ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । Flex by Google Pay ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ୍-ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
Today we’re thrilled to announce Flex by Google Pay, in partnership with @RuPay_npci and @AxisBank.— Google India (@GoogleIndia) December 17, 2025
A UPI-powered, digital co-branded credit card. Available exclusively on Google Pay.
Join the waitlist for early access.
Read more 🔗 https://t.co/iDQUuV1n26 pic.twitter.com/KDeHvmn1ky
Google Pay Flex Axis Bank Credit Card କଣ ?
ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏହା RuPay ନେଟୱର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି କାର୍ଡଟି Google Pay ଆପ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ଭୌତିକ କାର୍ଡ ବହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି UPI ପରି ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମିକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ଏକକାଳୀନ UPI ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଫାଇଦା
ଏହି କାର୍ଡଟି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପରି କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ୟୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା UPI QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ସିଧା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । RuPay ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି
Google Pay Flex: କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ?
ଗୁଗଲ୍ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ । ୟୁଜରମାନେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ଭୌତିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଅନୁମୋଦନ ପରେ, କାର୍ଡଟି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ୍ ପେ ଆପ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
- Google Pay ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
- ତଳେ, Money ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- “Get Flex” ବ୍ୟାନରରେ, Apply ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- Continue ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ପସନ୍ଦ ଯୋଡନ୍ତୁ।
- ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
- Accept and continue ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ OTP ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ Submit application ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଏବେ Continue ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, Continue ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଡିଜିଟାଲ୍ KYC ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆପଣ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବେ। ଆବେଦନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର Flex କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର Google Pay ଆପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବେ ।
Google Pay Flex: ମିଳିବ ଏକାଧିକ ଫାଇଦା
- ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ମିଳିବ Star: ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ Flex କାରବାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ "Star" ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଏକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି Flex କାରବାରରେ ତୁରନ୍ତ ରିଡିମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
- ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରି-ପେମେଣ୍ଟ: ଗୁଗଲ୍ ପେ ଆପ୍ ଭିତରେ ୟୁଜର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିଲିଂକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ । କାର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଏକାସହିତ ଭରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଏହାସହିତ ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିଲ୍କୁ EMIରେ ବି ବଦଳାଇପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଉନ୍ନତ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
- ଆପ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଏହି ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଇନ୍-ଆପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁଜର ଆପ୍ରେ ହିଁ କାର୍ଡକୁ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ, PINକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିମିଟ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାଦ୍ବାରା କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।
କେବେ ଓ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ଏହି କାର୍ଡ ?
କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଗୁଗଲ୍ର କହିବାନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ୟୁଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।