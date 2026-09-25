ETV Bharat / technology

Google, OpenAI ଏବଂ Anthropic ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଶାଇଲେ ହାତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 'SAFA'

'ଦି ଇନ୍‌ଫରମେସନ'ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁଗଲ୍‌, ଓପନଏଆଇ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୁୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

AI SAFETY SAFA GOOGLE OPENAI ଏବଂ ANTHROPIC INDEPENDENT AI REGULATORY BODY ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଫର ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର ଏଆଇ
Google, OpenAI ଏବଂ Anthropic ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଶାଇଲେ ହାତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 'SAFA' (Image Credit : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AIର ଦୂରପଯୋଗର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ । 'ଦି ଇନ୍‌ଫରମେସନ' ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁଗଲ୍‌, ଓପନଏଆଇ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୁୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା 2027 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହାର ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମ "ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଫର୍‌ ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର୍ ଏଆଇ" ଅର୍ଥାତ (SAFA) । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି, ବିପଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣର ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସରକାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି କାମ କରିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ମାନଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା । ଏହାସହ, ନୂଆ ଓ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଡେଭଲପର୍ସମାନଙ୍କୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଏହା ସରକାର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବ ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀରେ କିଏ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ । ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

କାହା ହାତରେ ରହିବ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ (CEO) ପଦ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଏଆଇ ପରାମର୍ଶଦାତା ଶ୍ରୀରାମ କ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆରତୀ ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥା ନିଜେ ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ।ଆମେରିକାରେ ପୂର୍ବରୁ 'ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଏଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ' ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି । ହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଜଟିଳ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ।

ତେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯିବା ଅର୍ଥାତ ଏଆଇର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସୀମାରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା କଣ ପାଇଁ ବା ଏ ପକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା?

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହର ଆଲୋଚନାର ପରିଣାମ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ OpenAI, Google ଏବଂ Anthropic ମିଶି ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ Google DeepMindର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସର ଡେମିସ୍ ହସାବିସ୍‌ଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ବଳ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର 'ଫିନରା' (FINRA) ଭଳି ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।

ଯଦିଓ ବଜାରରେ ଏହି ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଏଆଇ ଜନିତ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି Anthropicର CEO ଡେରିଓ ଆମୋଦେଇ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଗତିକୁ ଧିମା କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ଏହି ମିଳିତ ନଜର ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମେଟା ଆଣିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ, ଏବେ ଚଷମା ଭିତରୁ ଚାଲିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ୍ !

ମାତ୍ର 12,999 ଟଙ୍କାରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ! ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍‌ ମିଭି ଲଞ୍ଚ୍‌ କଲା ପ୍ରଥମ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟାଟା ସିଏରା 'Dark Edition', ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଦମ୍‌ଦାର୍‌ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

AI SAFETY
GOOGLE OPENAI ଏବଂ ANTHROPIC
INDEPENDENT AI REGULATORY BODY
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଫର ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର ଏଆଇ
SAFA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.