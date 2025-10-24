Google Meetର ନୂଆ ଫିଚର 'Waiting Room' ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଓ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ
ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଏହାର ଏକ ନୂତନ ଫିଚର Waiting Room ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
Published : October 24, 2025 at 9:27 PM IST
Google Meet Waiting Room Feature, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମିଟିଂର ଚାହିଦା ବଢିଛି । ମିଟିଂ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ । ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଡ଼ର ରହିଥାଏ । ଅଧା ମିଟିଂରେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ଖରାପ ନ କରୁ ବୋଲି । ତେବେ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଏହାର ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଛି । ଏବଂ Waiting Room ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଆସିଲା ନୂତନ ଫିଚର:
ଏହି Waiting Roomର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଏହାର ନାମକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ । କୌଣସି ମିଟିଂ ସମୟରେ ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ Waiting Roomରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ମିଟିଂର ହୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହିଁ ସେ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ଗୁଗଲ ମିଟ୍ରେ Waiting Room ଫିଚରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବ । ମିଟିଂ ସମୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ, ଯୋଗ ଦେବେ ଯଦି କେଉଁ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ହିଁ ରହିବ ।
Google Meetର Waiting Room ଫିଚର କ'ଣ?
ଗୁଗଲ ମିଟରେ Waiting Room ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ଏରିଆ ଅଟେ । ଏଠାରେ ମିଟିଂରେ ଜଏନ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମିଟିଂର ହୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଆଡ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଟିଂର ଫ୍ଲୋ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ । କିମ୍ବା କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେ ମିଟିଂରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ ।
କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ Waiting Room ଫିଚର:
ଆପଣ ଗୁଗଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମିଟିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ କରୁଥିଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ Waiting Room ଫିଚରକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ ।
|ଷ୍ଟେପ୍ 1: ଗୁଗଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ Create ଅପ୍ସନ ବାଛନ୍ତୁ
|ଷ୍ଟେପ୍ 2: ଏହା ପରେ ଇଭେଣ୍ଟ(Event) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
|ଷ୍ଟେପ୍ 3: Eventର ନାମ ଓ ବାକି ଡ଼ିଟେଲ୍ସ ଭରନ୍ତୁ
|ଷ୍ଟେପ୍ 4: Event details ଟାବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, → Add Google Meet video conferencing → Video call ଅପ୍ସନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
|ଷ୍ଟେପ୍ 5: ଏଠାରେ “Waiting Room”କୁ Turn On କରନ୍ତୁ
|ଷ୍ଟେପ୍ 6: ତଳେ ଯାଇ Save ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ
ଏହି ସେଟିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଯଦି କେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ “Waiting Room”ରେ ରହିବେ ।
ହୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ?
- ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ACCEPT କିମ୍ବା DENY କରିପାରିବେ ।
- କାହାକୁ ମଧ୍ୟ Waiting roomକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ।
- Waiting roomରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ତରଫା (One Way) ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରିବେ ।
- ଯେପରିକି, Meeting 5 ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ?
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ Waiting Roomରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ ଦେଖାଯିବ । "ଆପଣ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି । ହୋଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଏଣ୍ଚ୍ରି ଦେବ" ଏପରି ମେସେଜ ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ ମିଟିଂର Waiting Areaରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏହି ସୁବିଧା ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ଫିଚର କେବଳ ଏହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ:
- ବିଜିନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
- ବିଜିନେସ୍ ପ୍ଲସ୍
- ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇସ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆର୍ଡ଼, ପ୍ଲସ୍
- ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇସ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲସ୍
- ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲସ୍
- ଗୁଗଲ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍
