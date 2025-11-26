ସାରା ଦେଶରେ ଡାଉନ୍‌ ହେଲା Google Meet; ମିଟିଂରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ

ETV Bharat / technology

Published : November 26, 2025 at 12:38 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ଭିଡିଓ କଲ୍‌ ଓ ମିଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଗଲ୍‌ ମିଟ୍‌ (Google Meet) ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଡାଉନ୍‌ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ୟୁଜର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ ମିଟିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ୟୁଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଡାଉନଟାଇମ୍‌କୁ ମନିଟର୍‌ କରୁଥିବା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡାଉନଡିଟେକ୍ଟର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 1000 ୟୁଜର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତରେ Google Meet ଅଚଳ ହେବା ପରେ, ଏହା ଅନଲାଇନ ମିଟିଂଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । Google ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିନାହିଁ ।

ଡାଉନ ହେଲା ଗୁଗଲ୍‌ ମିଟ୍‌

ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟରର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବାହ୍ନ 10.52ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସକାଳ 11.22ଟାରେ, 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସକାଳ 11.30ଟା ସୁଦ୍ଧା, 900ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ରିପୋର୍ଟ କରିଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ୱେବସାଇଟ୍ (meet.google.com)ରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ୟୁଜର ଏହାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ବାର୍ତ୍ତା ପପଅପ୍ ହୋଇଥିଲା: '502, ଏହା ଏକ ତ୍ରୁଟି । ସର୍ଭର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ତ୍ରୁଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ଦୟାକରି 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।'

ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ

ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଟିଂ ଆଦି ଲାଗି ଗୁଗଲ୍‌ ମିଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଡାଉନ୍‌ ହେବା ପରେ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ସାଇଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ୟୁଜର ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଗଲା "। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ମୋ ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ମିଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୁଗଲ୍‌ ମିଟ୍‌ ଡାଉନ୍‌ ହୋଇଯାଇଛି । କାହିଁକି ବଡ଼ ଟେକ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡାଉନ୍‌ ହେଉଛି ।" ଅନଲାଇନରେ ଏପରି ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ନିକଟରେ ଡାଉନ୍‌ ହୋଇଥିଲା Cloudflare

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ଦୁନିଆର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ ସ୍ପିଡ୍‌ର ବଡିଗାର୍ଡ ପରି କାମ କରୁଥିବା କ୍ଲାଉଡଫ୍ଲେୟାର (Cloudflare) ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନ୍‌ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥି ଲାଗି ଏକ୍ସ, କାନଭା ଓ ଚାଟଜିପିଟି ୟୁଜର ଅସୁବିଧାର ଭୋଗିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଉଫେୟାର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା କ୍ଲାଉଡଫେୟାର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ରିନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

