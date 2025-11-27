ETV Bharat / technology

Google Mapsରେ ଆସିଲା Gemini ନାଭିଗେସନ; ଏବେ AI ଦେଖାଇବ ରାସ୍ତା

ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଆସିଲା ଜେମିନିର ନାଭିଗେସନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ । ଏବେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସଠିକ୍‌ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ ଏଆଇ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Google Maps
Google Mapsରେ ଆସିଲା Gemini ନାଭିଗେସନ (Image Credit: Youtube/Google Maps)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଶେଷରେ Mapsରେ ଏହାର ନୂତନ ଜେମିନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ ନଭେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିଥିବାବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହା ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜେମିନିକୁ ଶେଷରେ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ନାଭିଗେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନର ଉପର-ଡାହାଣ କୋଣରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ବାରା ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସର ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ । ଏବେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି AI ମଡେଲ୍ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଚିହ୍ନ ବଦଳରେ ଜେମିନି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବେ ।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସହଜରେ ଉତ୍ତମ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 9ଟୁ5 ଗୁଗଲ୍‌ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Google Mapsରେ କଣ ବଦଳିଲା ?

ଆମେ ଯେପରି କହିଥିଲୁ, ଆପଣ ଆଉ Google Mapsର ଉପର-ଡାହାଣ କୋଣରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣ Geminiର ନୀଳ ସ୍ପାର୍କ ଦେଖିବେ । ଏହା ଆପ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ Maps ଆଉ Google Assistant ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ, ବରଂ Gemini ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏକ 4 ରଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Google ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ Gemini ହେଉଛି Mapsର ନୂତନ ମାଲିକ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲା ନାଭିଗେସନ

ଆପଣ Google Maps ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ, ଜେମିନି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜର ସିଧାସଳଖ କହି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ:

  • Basic Navigation Commands
  • Navigate home
  • Stop navigating
  • Add stop
  • Mute guidance
  • Avoid tolls
  • Show alternative routes
  • Route Information
  • What’s my next turn
  • When will I arrive
  • Weather at destination
  • What’s my next stop

କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲେ କଣ କରିବେ ?

Find a cafe near my destination (ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ କାଫେ ଖୋଜନ୍ତୁ)

What’s the most popular dish (ସେଠାରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କଣ ?)

When does a particular place close (ସେହି ସ୍ଥାନ କେତେଟାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ?)

ୟୁଜର ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଜେମିନିକୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ- 'ମୋତେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ନିରାମିଷ ରେସ୍ତୋରାଁ ବିଷୟରେ କୁହ..ହଁ, ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ କିପରି' । ସେ କହିବା ପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ 'ଚାଲ, ସେଠାକୁ ଯିବା' । ଏପରି ଆପଣ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଜେମିନିକୁ ପଚାରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରି କାମ କରିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସାରା ଦେଶରେ ଡାଉନ୍‌ ହେଲା Google Meet; ମିଟିଂରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ

TAGGED:

GOOGLE MAPS NEW FEATURE
NAVIGATION MODES
ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସ
ଜେମିନି
GEMINI IN GOOGLE MAPS

