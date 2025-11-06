Google Mapsରେ ଆସିଲା ଏଆଇ ଫିଚର; କରିପାରିବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍‌ ବୁକିଂ, ଆଗୁଆ କରିବ ସତର୍କ

ETV Bharat / technology

ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସରେ 10ଟି ନୂଆ ଏଆଇ ଫିଚର ଆସିଛି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ 10ଟି ନୂତନ ଏଆଇ ଫିଚର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଥିରେ ନାଭିଗେସନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଜେମିନି-ଚାଳିତ AI ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗତି ସୀମା ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ଆଗମନ ସମୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।

Gemini ସହ ସମନ୍ବିତ ଫିଚର

Google Maps
ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଆସିଲା ଜେମିନି (Image Credits: Google)

ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଅଭିଜ୍ଞତା: ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏବେ ଜେମିନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରୁଟ୍ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ସେମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପାର୍କିଂ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜେମିନିକୁ ପଚାରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ କହିପାରିବେ । ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଜେମିନି ୟୁଜରଙ୍କୁ "ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା" ଭଳି ଫଲୋ-ଅପ୍ କମାଣ୍ଡ ଦେବ ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଯାତ୍ରା ଟିପ୍ସ: ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେମିନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମ୍ୟାପ୍ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ୱେବ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପ କରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ "ଉପଯୋଗୀ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଟିପ୍ସ" ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଦିଲ୍ଲୀହାଟ୍‌ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟାପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ "ମୁଲଚାଲ କରିବା ସମ୍ଭବ" ଭଳି ଟିପ୍ସ ଜଣାଇବ। ଅର୍ଥାତ ଏଠାରେ ଜିନିଷ କିଣିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ ବାର୍ଗେନ୍‌ କରିପାରିବା ଭଳି ଟିପ୍ସ ଦେବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା: ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେଇପାରିବେ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଜେମିନିକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ।

ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ନୂଆ ନାଭିଗେସନ ଫିଚର

Google Maps
ନାଭିଗେସନ ଫିଚର (Image Credits: Google)

ଫ୍ଲାଏଓଭର ନାଭିଗେସନ ପାଇଁ ଭଏସ ସପୋର୍ଟ: ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ମ୍ୟାପ୍ସରେ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହା 9ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି ଅଡିଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ନୂତନ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ 'ନବତାର': ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଭାରତରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ 'Navatars' ଯୋଡୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାଭିଗେସନ୍ ଆଇକନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲାସିକ୍ ମୋଟରବାଇକ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଟର ସାମିଲ । ଉକ୍ତ ବାଇକ ମଧ୍ୟରୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 8ଟି ଉପଲବ୍ଧ ରଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ ।

ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ ପରିଚାଳନା: ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସରୁ ସିଧାସଳଖ ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଚି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଗଲ୍ ୱଲେଟରେ ଟିକେଟ୍ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ।

ଗୁଗଲ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର

Google Maps
ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର (Image Credits: Google)

ସକ୍ରିୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲର୍ଟ: ଏହି ଫିଚର ସହିତ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଆଗକୁ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବାଧା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଥିଲେ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବ । ଆମେରିକା ସହିତ ଏହି ଫିଚର ଏବେ ଭାରତରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ରାଜପଥ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା-ପ୍ରବଣ କ୍ଷେତ୍ର ଆଲର୍ଟ: ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ନିର୍ମିତ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍‌ରେ ଥିବା ଏହି ଫିଚର ଆସିଛି । ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା-ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା, ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତି କମ କରିବାକୁ କହିବ। ଏହି ଫିଚର ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ସାଇବରାବାଦ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ସଠିକ୍‌ ଗତି ସୀମା ଦେଖିବା: ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆପ୍‌ରେ ସ୍ପିଡୋମିଟର ପାଖରେ ନାଭିଗେସନ୍ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସଠିକ୍‌ ସ୍ପିଡ୍‌ ଲିମିଟ୍‌ ଦେଖିବାକୁ କହିବ । ଏହି ଫିଚର 9ଟି ଭାରତୀୟ ସହର- ଫରିଦାବାଦ, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ (ସାଇବରାବାଦ ସମେତ), ଜୟପୁର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

ପ୍ରାଧିକରଣୀୟ ରାଜପଥ ସୂଚନା: ଗୁଗଲ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁଛି, ଯାହା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଏବଂ ମରାମତି ଉପରେ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନାଭିଗେସନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ । ଏହି ସହଭାଗିତା ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ, ଭୋଜନାଳୟ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭଳି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Zelio ଲଞ୍ଚ କଲା 3ଟି ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର; ଦାମ ₹51,551ରୁ ଆରମ୍ଭ

GOOGLE MAPS
NEW FEATURES IN GOOGLE MAPS
ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ସ
ଏଆଇ ଫିଚର
AI FEATURES IN GOOGLE MAPS

