ଏବେ ଘରେ ବସି ନିଜେ କରିପାରିବେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ! Google Live Search ଏବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ

Google Live Search is now available in over 200 countries
Google Live Search ଏବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ (Iamge Credit: Google)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 5:19 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏବେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର ଗୁଗୁଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ଥିବା AI ମୋଡ୍ ସହିତ କାମ କରେ, ଯାହା ଭଏସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଉଭୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଏହି ଫିଚରକୁ କିଛି ଦେଶରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଭ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଭ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ଥ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲରେ ଲେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୂତନ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭଏସ୍ ମଡେଲ୍, ଜେମିନି 3.1 ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଭ୍ ସହିତ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ ଅନେକ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ଭାଷାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ।

ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ,

  • ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ Android କିମ୍ବା iOS ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ।
  • ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍‌ର ତଳେ ଥିବା ଲାଇଭ୍ ଆଇକନ୍‌ରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏବେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି କୁହନ୍ତୁ ।
  • ସର୍ଚ୍ଚ ତୁରନ୍ତ ଭଏସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ତା'ପରେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ୱେବ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ Google Live Search କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ବୁଝିବା ।

ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ଅଲଗା କରିବେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ ରଖି ଏହାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ । ସର୍ଚ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବଦ୍ଧିତ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବ ।

ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଭ୍‌ର ବିଶେଷ ସୁବିଧା

ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍‌ Lens ସହିତ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତଳେ ଥିବା ଲାଇଭ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ଆପଣ ଏକ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଗୁଗୁଲ୍‌ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ସହାୟକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏବେ, ଲୋକମାନେ ଶିଖିବା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ Live ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । Google Search Live ଫିଚର୍ସ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ ଜଣାନାହିଁ ।

ଜେମିନି 3.1 ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଭ୍ ମଡେଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଏବଂ ଅଧିକ ସରଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଗୁଗୁଲ୍ ଟିମ୍ ନିରନ୍ତର ଏହି ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଡେଭଲପ୍‌ କରୁଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ନୂତନତ୍ୱ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ, ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଭ୍ ଫିଚର ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଶହ ଶହ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ।

