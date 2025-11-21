ଆସିଗଲା Nano Bananaର Pro ଭର୍ସନ; କେମିତି କାମ କରିବ ଜାଣନ୍ତୁ
ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ନୂଆ ଜେମିନି 3 ପ୍ରୋ-ଆଧାରିତ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ ଟୁଲ୍ Nano Banana Proକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହା କିପରି କାମ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : November 21, 2025 at 8:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଆଇ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ ଟୁଲ୍ Nano Banana ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଟୁଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକାଧିକ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ନାନୋ ବାନାନା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ଏହାର Pro ଭର୍ସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ଟୁଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ, ଦ୍ରୁତ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।
ଏହା ଗୁଗଲ୍ର Gemini 3 Pro ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିବାବେଳେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ବିଚାରଧାରାକୁ ଫଟୋରେ ପରିଣତ କରିପାରେ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଟାଇପ୍ କଲେ ଏହି ଟୁଲ୍ଟି ଏକ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଏଡିଟ୍ କରିପାରେ ।
କେମିତି କାମ କରେ Nano Bananaର Pro ?
ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋ ଗୁଗଲ୍ର Gemini 3 Proର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରେ । ଏହା ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖେଳର ଅପଡେଟ୍କୁ ଫଟୋ ସହିତ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏହା ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବ ।
ଏପରିକି ଏହି ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଫଟୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଟେକ୍ସଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ । ଏହା ଛୋଟ ଶୀର୍ଷକ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରେ । ଏହା ଅନେକ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠନୀୟ ପାଠ୍ୟ ସହିତ ପୋଷ୍ଟର, ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫଟୋ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
କେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟୁଲ୍ର ମିଳିବ ସୁବିଧା ?
ଗୁଗଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟୁଜରଙ୍କ ଫଟୋ କିପରି ଦିଶିବ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋ । ଏହି ଟୁଲ୍ରେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି:
- କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା
- ଲାଇଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା
- ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବ୍ଲର୍ କରିବା
- କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା
- ଫଟୋରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା
- 4K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତାର ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା
କିଏ Nano Bananaର Pro ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ?
ଗୁଗଲ୍ ଏହାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଟୋ ସୃଷ୍ଟି ଅପସନ ବାଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ଜେମିନି ଆପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ମାଗଣା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରୋ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଦେୟଯୁକ୍ତ ଗୁଗଲ୍ AI ପ୍ଲସ୍, ପ୍ରୋ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଏହା ଆମେରିକାରେ ପ୍ରୋ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚର AI ମୋଡ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପାଇଁ NotebookLMରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
