କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଲଞ୍ଚ କଲା 'Google Search Profile' ଫିଚର୍, ଏକାଠି ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓ
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ବୟସ ଅତିକମରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।
Published : June 5, 2026 at 7:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ (Google) ଆମେରିକାରେ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଏବଂ ପବ୍ଲିସର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ର ନାମ Google Search Profile (ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିଏଟର୍ସମାନେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ଦେଖାଯିବ, ତାହା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଭିଡିଓ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ।
Google Search Profile ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା:
We're launching Search profiles, a new way for publishers and creators to shape their presence on Search. Search profiles are a dedicated, shareable space to highlight content across social media, video and news platforms, and help audiences find accurate and up-to-date…— News from Google (@NewsFromGoogle) June 4, 2026
ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଡ଼ା ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ବୟସ ଅତିକମରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ:
YouTube: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିକମରେ 100,000 ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Instagram: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିକମରେ 100,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଜରୁରୀ ।
X (Twitter): ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅତିକମରେ 100,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
TikTok: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 300,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗୁଗଲର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ସରଳ ଅଟେ, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଏହିପରି ରହିଛି:
ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ: ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ google.com ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ଏହାପରେ ନିଜର ସେହି ଅଫିସିଆଲ୍ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି (ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତେବେ ସେହି ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ) ।
ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ଏବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ: ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ 'Create Profile' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଅବତାର, ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫଲୋ (Follow) କରିପାରିବେ । ଫଲୋ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେହି କ୍ରିଏଟର୍ଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଦ୍ୟତମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଥିବା 'Google Discover' ଫିଡ୍ର ହୋମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କ୍ରିଏଟର୍ଙ୍କ 'Knowledge Panel' ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ୟୁଆର୍ଏଲ୍ (URL) ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଧୁନିକ ସେବାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
- ନୂଆ ଲୁକ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ Android 16 ଥିବା ନୂଆ Lava Bold N2 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
- ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
- ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Avenger Street 220, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ