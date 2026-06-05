ETV Bharat / technology

କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଲଞ୍ଚ କଲା 'Google Search Profile' ଫିଚର୍, ଏକାଠି ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓ

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ବୟସ ଅତିକମରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ।

Google launches 'Google Search Profile' feature for creators
କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଲଞ୍ଚ କଲା 'Google Search Profile' ଫିଚର୍, ଏକାଠି ଦେଖାଯିବ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓ (Image Credit: Google Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ (Google) ଆମେରିକାରେ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଏବଂ ପବ୍ଲିସର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍‌ର ନାମ Google Search Profile (ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିଏଟର୍ସମାନେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ଦେଖାଯିବ, ତାହା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ଆର୍ଟିକିଲ୍, ଭିଡିଓ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ।

Google Search Profile ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା:

ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଡ଼ା ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ବୟସ ଅତିକମରେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ:

YouTube: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିକମରେ 100,000 ସବ୍‌ସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Instagram: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିକମରେ 100,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଜରୁରୀ ।

X (Twitter): ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅତିକମରେ 100,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।

TikTok: ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 300,000 ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଗୁଗଲର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ସରଳ ଅଟେ, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଏହିପରି ରହିଛି:

ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ: ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ google.com ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ଏହାପରେ ନିଜର ସେହି ଅଫିସିଆଲ୍ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି (ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତେବେ ସେହି ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ) ।

ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ଏବେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ: ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ 'Create Profile' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଅବତାର, ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌କୁ ସିଧାସଳଖ ଫଲୋ (Follow) କରିପାରିବେ । ଫଲୋ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେହି କ୍ରିଏଟର୍‌ଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଦ୍ୟତମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଥିବା 'Google Discover' ଫିଡ୍‌ର ହୋମ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌କୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ କ୍ରିଏଟର୍‌ଙ୍କ 'Knowledge Panel' ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ୟୁଆର୍‌ଏଲ୍ (URL) ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଧୁନିକ ସେବାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

TAGGED:

GOOGLE SEARCH PROFILE CRITERIA
HOW TO CREATE GOOGLE SEARCH PROFILE
GOOGLE DISCOVER CREATORS FEATURE
ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
GOOGLE SEARCH PROFILE FEATURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.