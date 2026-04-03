ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Gemma 4: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ
Published : April 3, 2026 at 9:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଉନ୍ନତ ଓପନ୍-ସୋର୍ସ AI ମଡେଲ୍ ସିରିଜ୍ 'Gemma 4' ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ଏପ୍ରିଲ୍ 2, 2026ରେ ଏହା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଗଲର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'Gemini 3' ଗବେଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ମଡେଲ୍ କେବଳ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଡେଭଲପର୍ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଟନା କରିବା ।
Gemma 4ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
Gemma 4 ସିରିଜରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 31 ବିଲିୟନ (31B) ପାରାମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ମଡେଲ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଭଳି ଛୋଟ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ 2 ବିଲିୟନ (2B) ଏବଂ ୪ ବିଲିୟନ (4B) ପାରାମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇସରେ AI ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ୟୁଜର୍ଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
"Thinking ମୋଡ୍" ଏବଂ ଉନ୍ନତ କ୍ଷମତା:
ଏହି ମଡେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର "ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମୋଡ୍" (Thinking Mode) । ଏହା ମଣିଷ ପରି ଚିନ୍ତା କରି ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟା, କୋଡିଂ ଏବଂ ତର୍କଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରେ । ଏଥିସହ ଏହା 'ଏଜେଣ୍ଟିକ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ' (Agentic Workflow)କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ଭଳି କାମ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବ ।
ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା:
Gemma 4 ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 140ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ଏହାର 'କଣ୍ଟେକ୍ସଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ' କ୍ଷମତା 128K ରୁ 256K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏହା ଏକାଥରକେ ଏକ ବଡ଼ ବହି କିମ୍ବା ହଜାର ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଡାଟା ପଢ଼ି ମନେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ । ଗୁଗଲ୍ ଏହାକୁ 'Apache 2.0' ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଡେଭଲପର୍ମାନେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ:
ବର୍ତ୍ତମାନ Gemma 4 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଥା ହଗିଙ୍ଗ୍ ଫେସ୍ (Hugging Face), କ୍ୟାଗଲ୍ (Kaggle) ଏବଂ ଓଲାମା (Ollama) ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ କ୍ଲାଉଡର Vertex AI ରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଫଳରେ ଆପ୍ ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଓପନ୍-ସୋର୍ସ ମଡେଲ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ।