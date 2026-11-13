ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଜେମିନି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍: ମିଳିବ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଓ କଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର
ଗୁଗଲର ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଜେମିନି AI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭାଷା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଗାଇଡେଡ୍ ଭିଜନ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Published : November 13, 2026 at 8:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ (Google) ନିଜର ନୂଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଇୱେୟାର ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । Warby Parker, Gentle Monster ଏବଂ Samsung ସହ ମିଶି ଗୁଗଲ୍ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ଜେମିନି ଏଆଇ (Gemini AI) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ Pixel, Samsung ଫୋନ୍ ଏବଂ iPhone ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରେମକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି କିମ୍ବା "Hey Gemini" କହି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରିବେ, ଗ୍ରୋସରୀ ତାଲିକାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, Google Maps ରେ ଅଡିଓ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇପାରିବେ, ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ Google Translate ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭାଷା ଅନୁବାଦର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ।
ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ Geminiର ନୂଆ Guided Vision ଫିଚର ରହିଛି, ଯାହା ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାଛଡ଼ା ୟୁଜର୍ସ Aira Explorer ଖୋଲି କ୍ୟାମେରା ଫିଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ । ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏଥିରେ HDR ପ୍ରୋସେସିଂ, ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ପାସିଆଲ୍ ଅଡିଓ ସପୋର୍ଟ ସହ 12MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
କଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେସି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ:
କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଗଲ୍ ଏଥିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜେମିନି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଭ୍ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା AI ମଡେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ । ଜେମିନି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ଆପେଆପେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବ୍ଲର୍ ବା ରିଡାକ୍ଟ କରିଦେବ । ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଡାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ରହିବ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ କେଉଁ ଆପ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଟ୍ ରହିଛି । ଯଦି କେହି ଗୁପ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏହି ଲାଇଟକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ରେକର୍ଡିଂ ଆପେଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ସାଧାରଣ ଚଷମା ଭଳି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
Gentle Monster କଲେକସନରେ 6ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଡାର୍କ ରେଡ୍, ପିଙ୍କ୍, ଗ୍ରେ ଏବଂ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 449 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ମିଳିବ । ସେହିପରି Warby Parker ଲାଇନଅପ୍ Alden, Reid ଏବଂ Wren ଭଳି 3ଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ Pine, Saddle ଏବଂ Jet Black ରଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 395 ଡଲାର ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 10 ଡିସେମ୍ବର 2026 ରୁ ଏହା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।