ETV Bharat / technology

ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା ଜେମିନି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍: ମିଳିବ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଓ କଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେସି ଫିଚର

ଗୁଗଲର ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଜେମିନି AI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହା ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭାଷା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଗାଇଡେଡ୍ ଭିଜନ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

GOOGLE GEMINI SMART GLASSES PRIVACY GOOGLE EYEWEAR ଗୁଗଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ Warby Parker GOOGLE SAMSUNG Partnership
ଜେମିନି ଏଆଇ (Gemini AI) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ Pixel, Samsung ଫୋନ୍ ଏବଂ iPhone ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । (ଫଟୋ: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 13, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ (Google) ନିଜର ନୂଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଇୱେୟାର ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । Warby Parker, Gentle Monster ଏବଂ Samsung ସହ ମିଶି ଗୁଗଲ୍ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ଜେମିନି ଏଆଇ (Gemini AI) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ Pixel, Samsung ଫୋନ୍ ଏବଂ iPhone ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରେମକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି କିମ୍ବା "Hey Gemini" କହି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରିବେ, ଗ୍ରୋସରୀ ତାଲିକାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, Google Maps ରେ ଅଡିଓ ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇପାରିବେ, ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ Google Translate ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭାଷା ଅନୁବାଦର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ।

ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ Geminiର ନୂଆ Guided Vision ଫିଚର ରହିଛି, ଯାହା ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାଛଡ଼ା ୟୁଜର୍ସ Aira Explorer ଖୋଲି କ୍ୟାମେରା ଫିଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ । ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଏଥିରେ HDR ପ୍ରୋସେସିଂ, ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ପାସିଆଲ୍ ଅଡିଓ ସପୋର୍ଟ ସହ 12MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

GOOGLE GEMINI SMART GLASSES PRIVACY GOOGLE EYEWEAR ଗୁଗଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ Warby Parker GOOGLE SAMSUNG Partnership
ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ Geminiର ନୂଆ Guided Vision ଫିଚର ରହିଛି, ଯାହା ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । (ଫଟୋ: Google)
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BYD ର ଲକ୍ସୁରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Denza, ବଜାରକୁ ଆସିଲା D9 MPV ଓ Z9 GT

କଡ଼ା ପ୍ରାଇଭେସି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ:

କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଗଲ୍ ଏଥିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜେମିନି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଭ୍ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା AI ମଡେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ । ଜେମିନି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ଆପେଆପେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବ୍ଲର୍ ବା ରିଡାକ୍ଟ କରିଦେବ । ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଡାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ରହିବ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ କେଉଁ ଆପ୍ କ୍ୟାମେରା ଓ ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଟ୍ ରହିଛି । ଯଦି କେହି ଗୁପ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏହି ଲାଇଟକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ରେକର୍ଡିଂ ଆପେଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ସାଧାରଣ ଚଷମା ଭଳି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

GOOGLE GEMINI SMART GLASSES PRIVACY GOOGLE EYEWEAR ଗୁଗଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ Warby Parker GOOGLE SAMSUNG Partnership
Warby Parker ଲାଇନଅପ୍ Alden, Reid ଏବଂ Wren ଭଳି 3ଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ Pine, Saddle ଏବଂ Jet Black ରଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 395 ଡଲାର ରହିଛି । (ଫଟୋ: Google)
ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ PSLVର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଇସ୍ରୋ

ଦାମ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:

Gentle Monster କଲେକସନରେ 6ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଡାର୍କ ରେଡ୍, ପିଙ୍କ୍, ଗ୍ରେ ଏବଂ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 449 ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ମିଳିବ । ସେହିପରି Warby Parker ଲାଇନଅପ୍ Alden, Reid ଏବଂ Wren ଭଳି 3ଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ Pine, Saddle ଏବଂ Jet Black ରଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 395 ଡଲାର ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 10 ଡିସେମ୍ବର 2026 ରୁ ଏହା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

GOOGLE GEMINI SMART GLASSES PRIVACY GOOGLE EYEWEAR ଗୁଗଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍ Warby Parker GOOGLE SAMSUNG Partnership
ଗୁଗଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜେମିନି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଭ୍ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା AI ମଡେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ । (ଫଟୋ: Google)
Microsoft ଆଉଟେଜ୍: ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଚଳ ଆଉଟଲୁକ୍ ଓ ଟିମ୍ସ, ସେବା ଫେରାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ

TAGGED:

GOOGLE GEMINI SMART GLASSES PRIVACY
GOOGLE EYEWEAR
ଗୁଗଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସେସ୍
WARBY PARKER
GOOGLE SAMSUNG PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.