ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 'Gemini in Chrome'; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ଫାଇଦା
ଗୁଗଲ୍ ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଜେମିନି AI ଏବଂ ଅଟୋ ବ୍ରାଉଜ୍ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହା ଅନେକ ଜଟିଳ କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବ ।
Published : October 7, 2026 at 8:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ Google ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ Chromeରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ AI ମଡେଲ୍ Geminiକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଡେସ୍କଟପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଥିବା 'ଅଟୋ ବ୍ରାଉଜ୍' (Auto Browse) ଫିଚର୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଅନେକ କାମକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ।
ଅଟୋ ବ୍ରାଉଜ୍ ଫିଚର୍ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ:
Google ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ 'ଅଟୋ ବ୍ରାଉଜ୍' ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ AI ଫିଚର୍ ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକାଧିକ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ କରିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଛି, ତେବେ Gemini ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କାମ କରିଦେବ । ତେବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଅଟୋ ବ୍ରାଉଜ୍' ଫିଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ Google AI Pro ଏବଂ AI Ultra ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
We’re excited to bring Gemini in Chrome to more people in more languages! Gemini in Chrome will be available in 50 additional languages, and it starts rolling out in India, Canada and New Zealand. Learn more below. 🧵 https://t.co/CZxrZpL0nA— Chrome (@googlechrome) March 11, 2026
ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ରହିଛି?
ଯଦିଓ ଅଟୋ ବ୍ରାଉଜ୍ ଏକ ପେଡ୍ ଫିଚର୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଣିକି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଥିବା ଜେମିନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲମ୍ବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ କିମ୍ବା ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ସମରୀ ପାଇପାରିବେ । ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ AI ତୁରନ୍ତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ । ଏହି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସମାନେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଗୁଗଲ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ କିପ୍ ଭଳି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପ୍ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ନାନୋ ବନାନା ମଡେଲ୍ ସହ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍:
ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କ୍ରୋମରେ ଥିବା ଜେମିନି ଏବେ 'ନାନୋ ବାନାନା' ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଇମେଜ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ । ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କିମ୍ବା ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ । Google ଏହି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ଜରିଆରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବ୍ରାଉଜିଂକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।