ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଗଲ୍ Gemini ଆପ୍! କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଚାଲିବ ଏହି ସୁପର AI
ଗୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଏବଂ 11 ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ Gemini ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।
Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋଜ PC ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ Gemini ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗୁଗଲ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର Erin pettigrew ଏହି ନୂଆ ଡେସ୍କଟେପ୍ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆପ୍କୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡେଲି ଆପ୍ସ ଏବଂ ଟୁଲ୍ସ ସହିତ ସହଜରେ କାମ କରିପାରିବ । ଏହି ଲାଇଟ୍ୱେଟ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୁଟର ବା PCକୁ ଆଦୌ ସ୍ଲୋ କରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆପ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ 11 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
କି-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍ରୁ ମିଳିବ ଇନଷ୍ଚାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ:
The Gemini app is now available for Windows.— Google Gemini (@GeminiApp) September 10, 2026
Stay in your flow with help that’s only one shortcut away. Press Alt + Space to polish drafts, summarize long documents, brainstorm new ideas, and create custom images and videos right alongside your favorite tools and daily apps.
ଏହି ୱିଣ୍ଡୋଜ ଆପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର ହେଉଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ । ୟୁଜର୍ସ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଉପରେ Alt + Space କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଜେମିନି ଆପ୍କୁ ଓପନ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ଚାଲୁଥିବା କାମ ବନ୍ଦ ନକରି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ-ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସନ ପାଇଁ କ୍ୟାଚି ଟାଇଟଲ୍ ଆଇଡିଆ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି କ୍ୱିକ୍ ଫିଟର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ୱାର୍କଫ୍ଲୋକୁ ଆହୁରି ସମ୍ଥୁ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ କରିବ । ଡେଡିକେଟେଡ୍ ୱର୍କସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ସର ସପୋର୍ଟ ଆପ୍ ଭିତରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଗଲ AI ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍ ଟାସ୍କ ପାଇଁ 24/7 ପର୍ସନାଲ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବ । ଏହି ସହିତ ଏହି ଆପ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ସ ଯେପରିକି ଜିମେଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଇନଫର୍ମସେନ୍ ପୁଲ୍ କରି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମରୀ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ ।
ଇମେଜ୍ ଏବଂ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍:
The Gemini app for Windows is available today globally for Windows 10 and 11.— Google Gemini (@GeminiApp) September 10, 2026
Learn more about how the Gemini app for Windows can make your work life easier in our blog: https://t.co/VMRRdK3roc
କେବଳ ଟେକ୍ସଟ କାମ ନୁହେଁ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡିଆକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ରେ ଡେସ୍କଟେପ୍ରୁ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଷ୍ଟମ୍ ଇମେଜ୍ ଦରକାର ହେଲେ ୟୁଜର୍ସ ନାନୋ ବାନାନା ମଡେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ତିଆରି ପାଇଁ Gemini Omni ମଡେଲ୍ର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆପ୍କୁ ୟୁଜର୍ସ gemini.google/desktop ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେଟିଭ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।