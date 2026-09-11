ETV Bharat / technology

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଗଲ୍ Gemini ଆପ୍‌! କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଏହି ସୁପର AI

ଗୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଏବଂ 11 ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ Gemini ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେସ୍କଟପ୍‌ରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ।

This app is available in the global market for computers running on Windows 10 and Windows 11 operating systems.
ଏହି ଆପ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ମାର୍କେଟରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 10 ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ 11 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗୁଲ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡୋଜ PC ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ Gemini ଆପ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗୁଗଲ୍‌ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର Erin pettigrew ଏହି ନୂଆ ଡେସ୍କଟେପ୍‌ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ଲଗ୍‌ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆପ୍‌କୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡେଲି ଆପ୍ସ ଏବଂ ଟୁଲ୍ସ ସହିତ ସହଜରେ କାମ କରିପାରିବ । ଏହି ଲାଇଟ୍‌ୱେଟ୍ ଆପ୍‌ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୁଟର ବା PCକୁ ଆଦୌ ସ୍ଲୋ କରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆପ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍‌ ମାର୍କେଟରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍‌ 10 ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ 11 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।

କି-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ରୁ ମିଳିବ ଇନଷ୍ଚାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ:

ଏହି ୱିଣ୍ଡୋଜ ଆପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଚର ହେଉଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍‌ । ୟୁଜର୍ସ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଉପରେ Alt + Space କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ ପ୍ରେସ୍ କରି ଜେମିନି ଆପ୍କୁ ଓପନ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ଚାଲୁଥିବା କାମ ବନ୍ଦ ନକରି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ-ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସନ ପାଇଁ କ୍ୟାଚି ଟାଇଟଲ୍ ଆଇଡିଆ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି କ୍ୱିକ୍‌ ଫିଟର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ୱାର୍କଫ୍ଲୋକୁ ଆହୁରି ସମ୍‌ଥୁ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ କରିବ । ଡେଡିକେଟେଡ୍‌ ୱର୍କସ୍ପେସ୍‌ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍‌ ଆପ୍ସର ସପୋର୍ଟ ଆପ୍‌ ଭିତରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଗଲ AI ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍‌ ଟାସ୍କ ପାଇଁ 24/7 ପର୍ସନାଲ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କର ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବ । ଏହି ସହିତ ଏହି ଆପ୍‌ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ସ ଯେପରିକି ଜିମେଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରୁ ସିଧାସଳଖ ଇନଫର୍ମସେନ୍‌ ପୁଲ୍ କରି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମରୀ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ ।

ଇମେଜ୍‌ ଏବଂ ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍‌:

କେବଳ ଟେକ୍ସଟ କାମ ନୁହେଁ, କ୍ରିଏଟିଭ୍‌ ଆଇଡିଆକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍‌ରେ ଡେସ୍କଟେପ୍‌ରୁ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଇମେଜ୍‌ ଏବଂ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଷ୍ଟମ୍‌ ଇମେଜ୍‌ ଦରକାର ହେଲେ ୟୁଜର୍ସ ନାନୋ ବାନାନା ମଡେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ସେହିପରି ହାଇ-କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡିଓ ତିଆରି ପାଇଁ Gemini Omni ମଡେଲ୍‌ର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆପ୍କୁ ୟୁଜର୍ସ gemini.google/desktop ଲିଙ୍କ୍‌କୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେଟିଭ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆପଲ୍ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ iOS 27 ଅପଡେଟ୍, ସିରିରେ ମିଳିବ ଗୁଗଲ୍ Gemini AI ସପୋର୍ଟ

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Apple Watch Series 12, Ultra 4 ଏବଂ AirPods 5: ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Appleର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ iPhone Duo: ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 5 ଘଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌!

ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iPhone 18 Pro ଏବଂ Pro Max ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍, ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍

TAGGED:

AI
GEMINI APP FOR WINDOWS
DESKTOP AI ASSISTANT
DOWNLOAD GEMINI WINDOWS PC
GEMINI AI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.