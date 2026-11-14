ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Gemini 4 Hydrogen: କୋଡିଂ ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମିଳିବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ AI ମଡେଲ୍
ଗୁଗଲ୍ କୋଡିଂ, ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିଜର ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଜେମିନି 4 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : November 14, 2026 at 8:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡେଲ୍ ଜେମିନି 4 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ (Gemini 4 Hydrogen) ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଡେଭଲପର୍ସ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଗୁଗଲର ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ମଡେଲ୍ ଜେମିନି 4 କାର୍ବନ ଏବଂ ଜେମିନି 4 ଆର୍ଗନ୍ ତଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମଡେଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ବଦଳରେ କୋଡିଂ ଲେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିଜର ସାଧାରଣ ସେଟିଂରେ 51 ସ୍କୋର କରି ଆର୍ଗନ୍ (50) କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେଟିଂରେ 54 ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି ।
ଦାମ୍, ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା:
Go from idea to finished video with Gemini 4 Hydrogen. Using a custom skill and simple brief, Gemini 4 Hydrogen created a sizzle reel about the element “Hydrogen," sourcing public-domain archival footage and cutting it into one continuous edit with clean narration.— Google Gemini (@GeminiApp) November 13, 2026
ଦାମ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଗୁଗଲ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଇନପୁଟ୍ ଟୋକେନ୍ ପାଇଁ 1.50 ଡଲାର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟୋକେନ୍ ପାଇଁ 7.50 ଡଲାର ଚାର୍ଜ କରୁଛି । ଡେଭଲପର୍ସମାନେ ଏଆଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଜେମିନି ଏପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୁଗଲ୍ ଏଆଇ ପ୍ରୋ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରା ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନେ ଆଣ୍ଟିଗ୍ରାଭିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜେମିନି ଫର ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ସିଟ୍ସରେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସ ଜେମିନି ଆପ୍ ଓ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ବଡ଼ ମଡେଲ୍ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଆଣ୍ଟିଗ୍ରାଭିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାଟର୍ ନାମକ ଏକ ଟୁଲ୍ ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ସେସନରେ କାର୍ବନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 24 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ କୋଟା ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ 19 ପ୍ରତିଶତ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରେ । ଜେମିନି 3.8 ଫ୍ଲାସ୍ ତୁଳନାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 2.5 ଗୁଣା ଅଧିକ ବେଗରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ୍-ବେଞ୍ଚ 4.1 ରେ ଏହାର ସ୍କୋର 18.2 ପ୍ରତିଶତରୁ 57 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
4ଟି ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ୍ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ କୋଡିଂ, ଡିବଗିଂ ଏବଂ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ପିଡିଏଫ୍ ଫାଇଲ୍, ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍, ଚାର୍ଟ, ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପଢ଼ି ସ୍ପଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଲୋ, ମିଡିୟମ୍, ହାଇ ଏବଂ ନୂଆ ଏକ୍ସ-ହାଇ ଭଳି 4ଟି ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜିମେଲ୍, ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଏୟାରଟେବଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପବକ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ବନାନ ଭୁଲ୍ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା 3.8 ଫ୍ଲାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା ଗୁଗଲର ନିଜସ୍ୱ ପରୀକ୍ଷଣରେ 96.7 ପ୍ରତିଶତ ସଚ୍ଚୋଟତା ହାର ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ରମଣକୁ 2.3 ଗୁଣା ଭଲ ଭାବେ ରୋକିପାରେ ।