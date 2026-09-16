ETV Bharat / technology

ଗୁଗଲ୍ ଆଣିଲା ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI! ଲଞ୍ଚ ହେଲା Gemini 3.8 Live ଓ Extended Thinking,ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ୟୁଜ୍‌

ଟେକ୍ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କନଭରସେସନନ୍‌କୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

Google has developed two advanced-level AI capabilities: Gemini 3.8 Live and Extended Thinking.
ଗୁଗଲ୍‌ Gemini 3.8 Live ଓ Extended Thinking ଭଳି ଦୁଇଟି ଆଡଭାନ୍ସଡ ଲେବଲ୍‌ର AI ଡେଭଲପ୍‌ କରିଛି । (Image Credit: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍‌ ଜଗତରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି ଗୁୁଗଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ଲାଇଭ୍ ଡାଏଲଗ୍‌ ମଡେଲ୍ସ Gemini 3.8 Live ଏବଂ Gemini 3.8 Live Extended Thinking ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଗୁଗଲ୍‌ର ପ୍ରନ୍ସିପାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର Tom Ouyang ଏବଂ ଅଡିଓ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ Malini Jaganathan ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ଲଗ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲ ବିଷୟରେ ସୂଚ଼ନା ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନୂଆ ମଡେଲଗୁଡିକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାଭାବିକ, ସ୍ମୁଥ୍‌ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲଗୁଡିକର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ପାରାଲେଲ୍ ରିଜନିଂ କ୍ଷମତାରେ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ନିଜ ଭଏସ୍ ବା ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଟିଳ କାମ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ।

Fluid କନଭର୍‌ସେସନ୍ ଏବଂ 97ଟି ଭାଷାର ସପୋର୍ଟ:

ଏହି ନୂଆ ସିରିଜ୍‌ର ବେସ୍ ମଡେଲ୍‌ Gemini 3.8 Liveକୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍କେଲ୍‌ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍‌ ଡାଏଲଗ୍‌ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଆପ୍‌ର ସବୁଠାର ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଉଛି, ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଝିରେ କୌଣସି ବାଧା ବା ଇଣ୍ଟରପ୍ସନକୁ ସହଜରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍‌ କରିପାରେ । ଏଥିସହିତ ଏହା କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ 97ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସପୋର୍ଟେଡ୍‌ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍‌କୁ ଆପେ ଆପେ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ଭାଷା ବଦାଲାଇ ପାରିବେ । ଏହି ମଡେଲ୍ ନିୟର ରିଅଲ-ଟାଇମରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇନପୁଟ୍କୁ ପ୍ରୋସସ୍ କରିପାରେ, ଯେମିତି କି ଚେସ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତାର ସଠିକ୍ ଚାଲ୍ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ।

On ServiceNow’s EVA-Bench—a benchmark for evaluating voice agents—our models push the 'Pareto frontier' for complex workflows. They achieve this by striking the right balance between accuracy and conversational quality.
ServiceNow-ର EVA-Bench (ଭଏସ୍ ଏଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ) ଉପରେ, ଆମର ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରବାହ (complex workflows) ପାଇଁ 'Pareto frontier' (ପାରେଟୋ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍) କୁ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ସଠିକତା ଏବଂ କଥୋପକଥନର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଏହା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି । (Image Credit: Google)

ଜଟିଳ କାମ ପାଇଁ Extended Thinking ମଡେଲ୍ ଯେଉଁ ଟାସ୍କଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଗଣିତ ବା ଡିପ୍‌ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ Gemini 3.8 Live Extended Thinking ମଡେଲ୍ ଆଣିଛି । ଏହି ମଡେଲ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହ ଭଏସ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ । କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରମ୍ପଟ୍‌କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ୍‌ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା "Let me check that......" ଆକ୍ସନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍‌ ଟାକ୍ସର ଲାଇଭ୍‌ ପ୍ରୋଗେସ୍ ମଧ୍ୟ ବାଖ୍ୟା କରେ । ଏହି ମଡେଲ୍‌ ସ୍କେଚ୍‌ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍‌ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ରିଆକ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କୋଡଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ବିଜେନେସ୍ ପ୍ଲାନ ବନେଇପାରେ ଏବ୍‌ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ୍‌ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରେ । ଡେଭେଲପର ଓ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରଫକ୍ଟେ ଭଏସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଅଟେ ।

ପରଫମାନ୍ସ ସ୍କୋର ଏବଂ ଡେଭେଲପର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌:

Performance of new models on different platforms
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂତନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା । (Image Credit: Google)

ପରଫମାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାମଲାରେ Gemini 3.8 Live Extended Thinking ମଡେଲ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଆନାଲିସସ୍‌ର ସ୍ପିଚ୍‌-ଟୁ-ସ୍ପିଚ୍‌ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 82.6 ସ୍କୋର ସହ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସସ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଟାକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍‌ରେ τ-Voice ଉପରେ 68.6 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସଏରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍‌ ବେଞ୍ଚମାର୍କରେ 35.1 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର୍‌ ସହ ଆଗରେ ରହିଛି । ଗୁଗଲ୍ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ମଡେଲ୍ସ ପାଇଂ ଆଗୋରା ,ଲାଙ୍ଗଚେନ୍, ଲାଇଭକିଟ୍, ଏବଂ ବର୍ସେଲ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଭଲପର ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ସହ ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ କରିଛି । ଏହି ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଫ୍ଟି ଓ ସକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଭଏସ୍ ଆଉଟପୁଟ୍‌ରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ 'SynthID ୱାଟରମାର୍କ' ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ସୁଚନା ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ।

ରୋଲଆଉଟ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:

କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲର ରୋଲଆଉଟ୍‌ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଡେଭଲପରମାନେ ଗୁଗଲ୍‌ AI ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ Gemini API ମାଧ୍ୟମରେ Gemini 3.8 Liveର ଆକ୍ସେସ୍‌ ପାଇପାରିବେ । ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର୍ସ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଭ୍‌ ଏବଂ ଗୁଗଲ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍‌ ଯେପରିକି ଡକ୍ସ ଲାଇଭ୍‌, ଜିମେଲ ଲାଇଭ୍‌ ଏବଂ କିପ୍‌ ଲାଇଭ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମିଳିବ । ଗୁଗଲ୍‌ର AI ପ୍ରୋ ଏବଂ ଅଲଟ୍ରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ଅଡିଓ ସର୍ଭିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ PC ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଗଲ୍ Gemini ଆପ୍‌! କୀ-ବୋର୍ଡ ସର୍ଟକଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଏହି ସୁପର AI

TAGGED:

GEMINI 3 8 LIVE
GEMINI 3 8 EXTENDED THINKING
GOOGLE VOICE AI ASSISTANT
ଗୁଗଲ୍ ଜେମିନି
GOOGLE GEMINI 3 8 LIVE LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.