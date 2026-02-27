ଗୁଗୁଲ୍ ଆଣିଲା Nano Banana2, ଏଣିକି ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କରିବା ଆହୁରି ସହଜ
ନାନୋ ବାନାନା 2 ଜେମିନି ଏଆଇ ମଡ଼େଲର ରିୟଲ ୱାଲ୍ଡ ନଲେଜ, ରିୟଲ ଟାଇମ ଇନଫରମେସନ ଏବଂ ୱେବସର୍ଚରୁ ଇମେଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣସି ବି ବସ୍ତୁର ସଠିକ ରେଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରିପାରିବ ।
Published : February 27, 2026 at 3:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇମେଜ ଜେନେରେଶନ ଓ ଏଡିଟିଙ୍ଗ୍ କରିବା ହେଲା ଆହୁରି ସହଜ । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା(AI)ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିଛି ଗୁଗୁଲ । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନାନୋ ବାନାନାକୁ ଆଉ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଗୁଗୁଲ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନାନୋ ବାନାନା2 । ଏହା ଜେମିନି 3.1 ଫ୍ଲାସ ଇମେଜ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଗୁଗୁଲ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ନୂତନ ଏଆଇ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁଲ୍ ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ , ଭିଜୁଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଜେମିନି ଫ୍ଲାସର ରାପିଡ଼୍ ଏଡିଟିଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଶ ଅଟେ ଏହି ନାନୋ ବାନାନା 2 ।
We’re launching Nano Banana 2, built on the latest Gemini Flash model. 🍌— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) February 26, 2026
It’s state-of-the-art for creating and editing images, combining Pro-level capabilities with lightning-fast speed. 🧵 pic.twitter.com/b3sHCAhrSy
Nano Banana2ରେ କଣ ସବୁ ନୂଆ ରହିଛି ?
ନାନୋ ବାନାନା 2 ଜେମିନିର ଫ୍ଲାସ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ ଜେନେରେସନ୍ କରୁଥିବା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏଡିଟିଙ୍ଗ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ନାନୋ ବାନାନା 2 ଜେମିନି ଏଆଇ ମଡ଼େଲର ରିୟଲ ୱାଲ୍ଡ ନଲେଜ, ରିୟଲ ଟାଇମ ଇନଫରମେସନ ଏବଂ ୱେବସର୍ଚରୁ ଇମେଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣସି ବି ବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ରେଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି କରେ । ଏହା ନୂତନ ଏଆଇ ଜେନେରେଟର ଇମେଜ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ଡାଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଏଆଇ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ, ନାନୋ ବାନାନା ଏବଂ ନାନୋ ବାନାନା ପ୍ରୋ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା 512px ରୁ 4K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସପ୍କେଟ୍ ରେସିଓ ଏବଂ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ନାନୋ ବାନାନା 2 ପୂର୍ବ ଭର୍ସନ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତମାନର ଏଡିଟିଙ୍ଗ ସିବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ।
ନାନୋ ବାନାନା 2:
ନାନୋ ବାନାନା 2 ଭାରତ, ଆମେରିକା, ୟୁଏଇ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜାପାନ ସମେତ ୧୪୧ଟି ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହା ୧୮ଟି ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆରବିକ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଚାଇନିଜ୍, ଡଚ୍, ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ହିବ୍ରୁ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍, ଜାପାନୀ, କୋରିଆନ୍, ମାଲାୟଲମ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ଋଷିଆନ୍, ସ୍ପାନିସ୍, ଥାଇ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏବଂ ଭିଏତନାମିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାକୁ ଜେମିନି ଆପ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ଆପ୍, ଏଆଇ ମୋଡ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ଏଆଇ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଜେମିନି APIରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା(AI) କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।
