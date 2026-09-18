ETV Bharat / technology

ଘରର ସବୁ କାମ କରିବ ଗୁଗଲ୍‌ର ଏହି ନୂଆ AI! ଆସିଲା ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବ ସାହାଯ୍ୟ

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗଲ୍ ଲାବ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ସିସି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

This will provide every family member with clear information regarding the daily schedule, pending tasks, and work completed by the CC.
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ବାକି ଥିବା କାମ ଏବଂ ସିସି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ । (Image Credit: Google Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଘରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଲାବ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ସିସିର ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ଟୁଲ୍‌କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବାର ଏବଂ ଘରୋଇ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରର ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି କାମ କରିପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ହେବ ।

ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜେଣ୍ଟର ଯାତ୍ରା:

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିସିକୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଦିନସାରାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ଏହାକୁ ଜେମିନି ଆପ୍‌ରେ ଡେଲି ବ୍ରିଫ୍ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସ୍କୁଲ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଖେଳ କୁଦ ଅଭ୍ୟାସ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମିଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭଳି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଠି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ସିସିକୁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରମିଶନ ସେଟିଂସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ସିସି ଏବଂ ଦେବ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅପଡେଟ୍:

ଗୁଗଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସିସି ଏକ Shared your day ଆହେଡ୍ ସମୀକ୍ଷା ଇମେଲ୍ ପଠାଇବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ବାକି ଥିବା କାମ ଏବଂ ସିସି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ । ଏହି ଏଜେଣ୍ଟ ଆପେଆପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଏବଂ ଟୁ-ଡୁ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ପରିବାରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ଟାସ୍କ ଲିଷ୍ଟକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପରମିଶନ ସ୍ଲିପ୍ ପୂରଣ କରିବା, ସ୍କୁଲ୍ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିମ୍ବା ସାପ୍ତାହିକ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଜନା କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କୌଣସି ସୂଚନା ବାକି ଥିଲେ ଏହା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ନିୟମ:

ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଗଲ୍‌ର ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣ୍ଟିଗ୍ରାଭିଟି ଏଜେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମୱର୍କ ଏବଂ ଜେମିନି ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସିସି କେବଳ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପରିବାର ବାହାରକୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପଠାଇବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୂଚନା ସେୟାରିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଏହା ଜିମେଲ୍, ଚାଟ୍, ଡକ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଗଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସମୟ ସହିତ ଏହା ପରିବାରର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ମନେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟପେୟର ସୂଚନାକୁ ପୃଥକ ରଖିବ ।

ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ କିପରି ପାଇବେ ଆକ୍ସେସ୍:

ସିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ୍ ଲାବ୍ସ ର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଏହା ୱେବ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଆମେରିକାରେ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ ୱେଟଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଲାଭାର ଶସ୍ତା 5G ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍‌

Kia ଆଣିଲା ଶସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଗାଡ଼ି! Carens Clavisର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍‌

TAGGED:

GOOGLE CC AI AGENT
GOOGLE LABS CC
FAMILY AI AGENT
ଗୁଗଲ୍‌ ଏଆଇ ଟୁଲ୍‌
GOOGLE AI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.